Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників жаркими фото і відео зі спортзалу

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі, тому кожен день вона знімає багато роликів і робить також багато нових фото для свого профілю. Яскраві кадри з образами знаменитості, а також вправами, за допомогою яких вона худне і підтримує себе у формі, не залишають фанатів байдужими, пише Politeka.

Так, оскільки Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі, їй доводиться уважно стежити за своїм раціоном і зовнішнім виглядом. Знаменитість регулярно відвідує косметолога, масажиста, відвідує СПА-салони, а також використовує спеціальну косметику, амбасадором якої є з осені минулого року.

Щоб її фігура виглядала пружно і підтягнуто Даша активно тренується в залі, приділяючи багато уваги стегнах і сідницях. Схоже, виходить у співачки все успішно, адже її прогрес видно відразу ж. На сторінці зірки в Instagram кадри з тренувань з'являються все частіше, розбурхуючи фанатів.

приміром, кілька годин тому Астаф'єва показала зв'язку з тренування, яку робила під наглядом тренера, про що також оповістила в розділі Сторі. Позуючи в лаконічному спортивному костюмі, що складається з сумочок та майки, Даша виглядала приголомшливо навіть під час занять.

До цього новим кадром Даша поділилася в розділі Сторі Instagram, однак, як виявилося, дане фото - архівне і зроблено було два роки тому одним з її фотографів, з якими вона співпрацює.

Даша виглядала досить витончено і приголомшливо, що відразу ж також відзначили фанати. Тонка талія зірки була вдало почеркнута білим піджаком.

«Дуже гарне фото і сама дівчина🔥🔥🔥👍», «Шикарна дівчина! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Дуже люблю фешн. Треба б самій частіше знімати таке», «Трохи не розумію фешн 😃😃», «Давно хочу до вас потрапити, кльові ви», «Відмінне фото ❤️і дівчина вогонь!», «шикарно! оч подобається Це богиня!», «Люблю фешн зйомки! Крутий кадр!», «Дуже стильний образ вийшов!», - написали шанувальники.

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