Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва постала в сміливому міні

Красуня активно веде сторінку в Instagram, пише Politeka.net. Цього разу співачка постала в міні-спідниці, похвалившись стрункими ніжками.

Зірка одягла зелену майку з декольте овальної форми, яка ніяк не підкреслила форм, проте злегка оголила плечі.

Лілія була в джинсовій спідниці, довжина якої дозволила помилуватися ніжками в чорних шльопанцях на платформі.

Завершили образ зірки окуляри і червона сумочка. Подкопаєва посміхалася, позуючи біля великої шахівниці з фігурами, зробленими з рослин.

"А де я можу знайти когось нормального?

- Ніде, — відповів Кіт, — нормальних не буває. Адже всі такі різні і несхожі. І це, по-моєму, нормально♥️♣️", - підписала знімок зірка.

Майже за годину пост зібрав близько 1000 лайків і трохи коментарів.

"Красуня❤️😘🌹", "Дуже гарно!!!🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вибрала для прогулянки коротке плаття. Одяг не підкреслював вигинів і красивих форм зірки, однак дав можливість помилуватися стрункими ніжками красуні з бордовим педикюром.

Червона сумочка на плечі стала хорошим доповнюючим акцентом.

Раніше повідомлялося, що Лілія Подкопаєва висловилася про конфлікт України і РФ.



За її словами, агресія РФ на Донбасі призвела до того, що вона навіть не може навідатися на могили своїх рідних.

"У 2014 році Росія анексувала Крим і почала військові дії на Донбасі. З тих пір Я не можу поїхати в Донецьк на могилу бабусі і діда...", - повідомила гімнастка.

Нагадаємо, Подкопаєва понадіялася на примирення з Росією

А ще Politeka писала, що багатодітна Подкопаєва вразила фігурою у відвертому міні

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