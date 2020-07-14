Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва постала в сміливому міні
Красуня активно веде сторінку в Instagram, пише Politeka.net. Цього разу співачка постала в міні-спідниці, похвалившись стрункими ніжками.
Зірка одягла зелену майку з декольте овальної форми, яка ніяк не підкреслила форм, проте злегка оголила плечі.
Лілія була в джинсовій спідниці, довжина якої дозволила помилуватися ніжками в чорних шльопанцях на платформі.
Завершили образ зірки окуляри і червона сумочка. Подкопаєва посміхалася, позуючи біля великої шахівниці з фігурами, зробленими з рослин.
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"А де я можу знайти когось нормального?
- Ніде, — відповів Кіт, — нормальних не буває. Адже всі такі різні і несхожі. І це, по-моєму, нормально♥️♣️", - підписала знімок зірка.
Майже за годину пост зібрав близько 1000 лайків і трохи коментарів.
"Красуня❤️😘🌹", "Дуже гарно!!!🔥🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вибрала для прогулянки коротке плаття. Одяг не підкреслював вигинів і красивих форм зірки, однак дав можливість помилуватися стрункими ніжками красуні з бордовим педикюром.
Червона сумочка на плечі стала хорошим доповнюючим акцентом.
Раніше повідомлялося, що Лілія Подкопаєва висловилася про конфлікт України і РФ.
За її словами, агресія РФ на Донбасі призвела до того, що вона навіть не може навідатися на могили своїх рідних.
"У 2014 році Росія анексувала Крим і почала військові дії на Донбасі. З тих пір Я не можу поїхати в Донецьк на могилу бабусі і діда...", - повідомила гімнастка.
Нагадаємо, Подкопаєва понадіялася на примирення з Росією
А ще Politeka писала, що багатодітна Подкопаєва вразила фігурою у відвертому міні
Також Politeka повідомляла, що Подкопаєва назвала Росію і Україну братніми народами