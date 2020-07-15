Дружина українського боксера Олександра Усика поділилася новою фотографією
Так, в соцмережі Instagram Катерина опублікувала стриз. На фото брюнетка у футболці з брендом USYK17 ефектно позує з яблуком в руках.
Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина більше десяти років разом
У мережі з'явилися рідкісні фото дружини Олександра.
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Завдяки шикарній і підтягнутою фігурі Катерина може собі дозволити сміливі вбрання.
До речі, нещодавно Олександр Усик розповів історію знайомства з чемпіоном WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василем Ломаченком.
«У 2003 році в Краматорську був чемпіонат України по кадетам. Просто подивився, що там якийсь маленький чорний чувак. Він же з Білгород-Дністровського, біля моря, засмаглий. Я, правда, теж не зовсім білий був, сам з Криму.
Ось просто якось морські хлопці грали в настільний теніс. Ми там познайомилися, потім їздили разом у збірній.
Дуже близько ми почали спілкуватися перед Олімпійськими іграми-2008. Я тоді почав співпрацювати з його батьком. З того часу ми почали близько спілкуватися, а зараз ми куми», – розповів Усік.
Нагадаємо, що дружина Усика без сорому похвалилася шикарними формами.
Як повідомляла Politeka, раніше дружина екс-динамівця зняла все зайве, засвітивши шикарні форми.
Також Politeka писала, що українська легкоатлетка похвалилася божественної фігурою на тренуванні.