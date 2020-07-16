Відома українська співачка Гайтана показала фігуру і показала, як підтримує фігуру в тонусі

На кадрах Гайтана позує в рожевому комбінезоні і хустці на голові. Співачка стояла на терасі, а на талії у неї був обруч, яким вона крутила, поки знімалося відео. Дівчина не одягала в цей раз ліфчик і можна оцінити пристойну зону декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто вона", - написала Гайтана під своєю публікацією.

Фанати понад 500 раз подивилися відео і написали коментарі:

"Красуня", "Молодець", "Супер", "Напевно вона чарівниця, без цієї магії ця б кругла штука сама б не крутилася".

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показу сміливий образ і поскаржилася на спеку.

На фото Гайтана позувала в чорному напівпрозорому платті і босоніжках. У красуні було величезне декольте, яке навіть за наявності ліфчика не приховало прекрасний вид.

Раніше ми писали, що українська співачка Гайтана здалася перед фанатами після кардинальної зміни іміджу.

«Бо між нами Дивне кохання», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Гайтана позує після кардинальної зміни іміджу: зірка змінила зачіску і приміряла незвичне для себе сукню. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, Гайтана підкреслила груди незвичайним топом і нагадала про себе зухвалим фото

А ще Politeka писала, що розкішна Гайтана присвятила бездонним декольте в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, що Гайтана ефектно нагнулася і посвітила грудьми у розстебнутій сорочці



