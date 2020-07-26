Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, яку називали фавориткою Влада Ями під час участі в проекті "Танці з зірками", здивувала незвичайною зйомкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео з фотосесії, в якій вона брала участь. Анну одягли в дуже пікантний наряд, який підкреслив її принади. На дівчині був костюм, який більше нагадував боді. Зверху на гімнастку накинули чорний піджак.

На відео можна у всій красі розгледіти довгі ніжки Різатдінової, її тонку талію і підкачані руки. Під час зйомки спортсменка скинула піджак, що додало фото особливої пікантності. Судячи з посту, Анна знімалася в рекламі брендових прикрас.

«Як думаєте, що дорожче Картьє або олімпійська медаль?)», - запитала Ганна у своїх шанувальників.

За дві години відео подивилися понад 8 тисяч разів. Шанувальники вступили в діалог з Анною.

«Гарне запитання, адже варіантів продукції від бренду Картьє досить багато, а значить і ціновий діапазон дуже великий! Що до ціни олімпійської медалі, то вона залежить від вартості кожної секунди Вашого життя, витраченої на підготовку до здобуття цієї медалі!», «Картьє можна купити, медаль ні... її можна тільки заробити, своїм життям», - пишуть люди.

Крім цього, прихильники залишили Різатдіновій безліч компліментів.

«Красуня!!! Одні ноги!!!», «Сильно гарна», «приклад краси і фігури», «Така красуня прикрасить будь-який бренд!», «Краса», «Ну, дає», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова блиснула розкішним тілом в тісному топі: "Обожнюю…".

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