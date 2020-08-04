Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила спекотним тренуванням в модних сірих шортах

Досить молода і вже дуже популярна модель продовжує набирати популярність серед користувачів соціальної мережі Instagram. Вона не тільки кожен день вона радує фанатів новими кадрами, але ще й все частіше показує, як займається в залі, підтримує форму і мотивує дівчат робити теж саме, пише Politeka.

В цей раз дивно струнка модель захопила видом в супер-коротенькому топі на тонких лямках і сірих шортах. Соммер вирішила показати, як займається в залі і представила особистий топ своїх популярних упражений. Для ідеальної талії Рей покрутила обруч, для підтягнутих пружних стегон і сідниць дівчина порекомендувала присідання з ухилом, а для рельєфної форми ніг спеціальні упраженения з гумками.

«В даний час групи занять живуть в @shopsommerray 😛 додай ці групи до своєї тренуванні, і я обіцяю, вони змінять твоє життя», - написала Соммер.

Ось що відповіли фанати:

«Дай мені спробувати», «У мене буде пісня з Muscle Man!», «Тільки тут для початку потрібно інакше займатися», «добре але подобається як ти така красива ?!», «Хороший газон. Все це», «Так багато ботів», «мої гості запрошують до мене ваші форми😋», «ЯК??? Як хто-небудь може бути таким ідеальним?», «Ви так прекрасні 💛», «Я люблю» тебе, ідеальна дитинко 💛», «Ви прийшли сьогодні збадьорилися», «Beautiful🔥».

Також Соммер вирішила представити цілий фотосет, відзнятий у пральні під час перевдягань зухвалої моделі. Дівчина без сорому резделась перед камерою, спокусливо знявши з себе коротенькі шортики з світлою джинсової тканини і посвітила гідністю в одному білому бікіні, спокусливо вигнувшись і продемонструвавши підтягнуте тіло.

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

Дівчина при цьому активно займається за спеціальною програмою. Її тренування досить ефективні, що видно по фігурі Соммер. Вона багато часу в своїх тренуваннях приділяє ніг а точніше сідницях які вона любить викладати через одну фотографію.

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