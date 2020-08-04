Американська фітнес-модель Ана Чері показала фігуристі форми разом з сподругой під час сонячної фотосесії

Свою популярність зірка отримала в Instagram після того, як почала тренуватися в спортзалі і записувати свої успіхи на відео. Ролики й фото з тренувань фітнес-моделі з пишними формами відразу ж набрали популярність. При цьому Ана має намір не худнути, залишаючись в комфортній для себе формі з певними параметрами.

В цей раз Чері блиснула фігурою в яскраво-синьому костюмі разом з не менш спортивної подружкою з білявими локонами. Напівпрозорі лосини з сіточкою ідеально доповнили топи, з акуратним декольте, також дополненым сіточкою, але іншого дизайну.

«Cherí Gang 💙💙💙💙 Відмітьте того, хто любить синій колір! Тому що я закохана в колір Sapphire з колекції Ocean 🌊🙌🏼 добре виглядає на всіх !! ! Ви хочете отримати БЕЗКОШТОВНЕ керівництво по міні тренувань, розроблене мною на основі реальних тренувань? Просто перейдіть за посиланням у моїй біографії і приєднаєтеся до мого списку перших знайомих! Всі складні вправи виділені на сторінці 💪🏼💙 #CheriGang #CheriFit #Fitness», - розповідає Ана.

Як і очікувалося, фанати не залишилися осторонь:

«2 чудових жіночих формочки💖💖», «Ви дуже спокусливі леді🌹🌹😍», «Хочеться просто захоплюватися видом😍», «Хто блондинка? Та що вы, дівчата, тренуєте?», «Ці набори так 🔥», «Смурфики», «Наряди на точці гарні», «👌👌😍 обидва з вас», «Обидві гарячі💙💙», «Хоча це підходить! 🔥🔥💙», «OMG гарний вид 😊😍».

Зазначимо, фітнес-модель родом з міста Анахайм прославилася саме завдяки своїм формам і завзятості. Дівчина стала популярна в Инстраграм після фото, які почала робити, ставши фітнес-тренером.

При цьому сама Чері вміє привертати увагу різними образами, тому дівчина рекламує не тільки спортивний одяг та спеціальні напої. Також Ана з'являється в модному білизна і купальники для стильних фотосесій. Нещодавно модель блиснула формами на вуличних зйомках в тонкому мереживі, вдало подчеркнувшем її струнке після тренувань тіло.

«Просто намагаюся пережити це занепокоєння. 💫 Позитивна енергія для вас!», - написала Ана під новим постом.

Ось що відповіли фанати:

«Це просто дивовижно смачно👌😋😜😘», «Ось це так, від неї прокидається голод», «Торнадо мови 💋💋👅👅👅💦💦💦💦», «Нунча мені здається, що ти не звертаєш уваги, коли звертаєшся до нас!!!!», «Bonita👅🍩🍌💓🍑👅».

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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