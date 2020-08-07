Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей подражнила шанувальників жаркими знімками на природі
Цього разу фітнес-модель, яка прославилася завдяки любові до постійних зйомок у спортзалі, підкорила літнім образом. Соммер вирішила знятися в новій фотосесії в несподіваному вигляді. Примірявши лише топ з сіточки і леопардову білизну, дівчина не тільки здивувала сміливістю кадру, але ще і виставила напоказ свої достоїнства.
Як відомо, найчастіше в профілі знаменитості в соціальній мережі Instagram можна знайти кадри зі спортзалу, спекотні фото з тренувань в модних трендових костюмах і рекомендації по правильним вправам длятого, щоб накачати рельєфні форми без проблем.
Зрідка дівчина ділиться фото з пляжу або фотосесій, влаштованих в модних студіях. Наприклад, в цей раз Соммер підкорила провокаційною позою в однм білизна і тонкій сіточці, зовсім не приховує її груди.
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"Чиє ім'я ви шукаєте в переглядах історії Insta?» ,- написала під фото Соммер.
Ось що відповіли фанати:
"Дуже гаряча», «чорт візьми, ти виглядаєш красиво і гаряче», «клас", "Вау, хороша поза", "Гарячий вигляд і вона теж", «мені 29 років, але я не люблю тебе, Мені подобається твій контент, і я підтримую тебе», «як голодна кішечка», «дуже жарко🔥 🔥 🔥», «боже, це красиве тіло, хоча воно ідеально», «ось це так», «у мене є тренування для тебе! Удар мене в dms!", "Ось це так!!! Ти такий ідеальний малюк🥰 🤞 💯».
До цього дивно струнка модель захопила видом в супер-коротенькому ТОПі на тонких лямках і сірих шортах. Соммер вирішила показати, як займається в залі і представила особистий топ своїх популярних вправ. Для ідеальної талії Рей покрутила обруч, для підтягнутих стегон і пружних сідниць дівчина порекомендувала присідання з ухилом, а для рельєфної форми ніг спеціальні упраженения з гумками.
» В даний час групи занять живуть в @shopsommerray 😛 додай ці групи до свого тренування, і я обіцяю, вони змінять твоє життя", - написала Соммер.
Ось що відповіли фанати:
"Дай мені спробувати", " У мене буде пісня з Muscle Man!", "Тільки тут для початку потрібно інакше займатися", " добре але подобається як ти така красива ?!", "Хороший газон. Все це", "так багато ботів" « "мої гості запрошують до Мене ваші форми😋»," як??? Як хтось може бути таким ідеальним?", "Ви так чудові 💛», » я люблю «тебе, ідеальна дитинко💛», «ви прийшли сьогодні підбадьорилися»," Beautiful🔥".
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