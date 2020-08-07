Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала стильну фотосесію в одній лише чорній мереживній білизні

Ана не боїться експериментів і нібито недоліків свого тіла. Активно працюючи над собою в спортзалі, спортсменка дозволяє балувати себе солодощами (причому корисними, зробленими з натуральних інгредієнтів і без емульгаторів), готує досить калорійну їжу і не соромиться своєї ваги. Фітнес-модель любить себе, тому часто влаштовує провокаційні зйомки, підігріваючи інтерес до сторінки в Instagram.

Наприклад, не так давно красуня з пишними формами вирішила знятися в одному лише мереживній чорній білизні, підкорюючи сміливим виглядом і без сорому показуючи зайве. Якщо ліфчик зміг хоч трохи прикрити груди дівчини, то нижня білизна, що складається з стрічок, навряд чи зробило те ж саме.

Користувачі Мережі були захоплені сміливістю Ани:

"🖤 💫З початком вихідних!",- пише Ана під новим фото.

Ось що відповіли шанувальники:

"Шалено красива", "Королева жіночності, спокушання і привабливості", " Гарячий вид», «Estás ricota mija😘 😘 😘 😘", " як називається це нижню білизну?", "Шикарні очі, красива посмішка. 😍 💖 🌹 🌹 👍 💐 ", "Фігура просто вогонь 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥», «дуже добре", " так, дитинко mamacita», «красиве тіло💓 💓 😍 😍", " ти тільки одна така, другий твоєї версії бути не може. Найкрасивіша Ана"»

Відзначимо, всього за кілька років Ана Чері завоювала цілу армію шанувальників. В її профілі в соціальній мережі Instagram багато жарких і провокаційних фото. При цьому фітнес-модель часто записує спеціальні ролики для дівчат, які бажають схуднути.

Ана навіть випустила календар зі своїми фотографіями, де позує, в тому числі, і без одягу. А кадри, де дівчина в спортивному одязі, чимало розбурхали мережу, адже формам знаменитого фітнес-тренера заздрять багато.

Нещодавно спортивна красуня підкорила видом в бірюзовому бікіні, зовсім не приховує її гідності – груди Ани навіть вислизнула з тісного ліфчика, на що звернули увагу користувачі Мережі:

"Вид на задньому дворі 🤍 я тренуюся разом з вами, а Ви зі мною на сторінці @cheri_fit15, приєднуйтесь!",- пише Ана.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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