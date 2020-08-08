Американська фітнес-модель Ана Чері не тільки хвалиться своєю неймовірною фігурою, але також показує, як досягла таких результатів

Зірка регулярно на своїй сторінці в Instagram викладає корисні відео з вправами, повідомляє Politeka.net. Таким чином, модель закликає користувачів мережі займатися спортом.

Так, нещодавно красуня розмістила довге відео, на якому показала, як виконувати ті чи інші вправи. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Ана зробила кілька вправ з гантелями, бігом на місці і віджиманнями.

Для своїх занять красуня вибрала чорний топік з кокетливим бантиком посередині. Груди напружилися в топі і принади аж вистрибують при кожному русі. Довжина Топіка дозволила помилуватися ідеальним пресом.

Вузькі шортики підкреслили пружні сідниці, а також було видно накачані ніжки. Красуня зробила хвостик з хвилястого волосся і активно рухалася.

За 15 годин кадри подивилися понад 3000 разів. Користувачі мережі подякували моделі за таке відео і написали їй масу компліментів.

Нагадаємо, Ана Чері блиснула досконалими вигинами у костюмчику свого бренду.

Чорний топік обтягнув великі груди зірки, а велике декольте дозволило помилуватися формами, що випирають з нього. Тонкий ланцюжок з кулончиком зробив ще більший акцент на принадах красуні.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері вирішила поділитися кадром, на якому позувала зовсім без білизни. При цьому все зайве зірка приховала за пухнастою білою піною.

Для ідеально-романтичного кадру модель також взяла в руки рожеву троянду.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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