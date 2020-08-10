Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала сміливу фотосесію без білизни

Цього разу молода спортсменка вирішила порадувати шанувальників кадрами з нової провокаційної фотосесії, в якій постала без білизни. Дівчина вирішила показати підтягнуте і засмагле тіло прямо в пральні!

Написавши в соціальній мережі Instagram під постом, що сьогодні у неї "день прання", модель скинула одяг і ліфчик, залишившись в одних лише трусиках червоного кольору. Дівчина повернулася до об'єктива боком, демонструючи переваги з вигідного ракурсу. Однак, щоб не " бентежа

"пральня дааай️️», «повернися вперед», «дуже солодка», «допоможіть, її одяг застрягла», «товста Малятко😛 😋», «привіт, зведена сестричка,» «Я найбільше закоханий в тебе», «о Ні, ти застряг в пральній машині, де Джарвіс», «тобі потрібна допомога, Якщо я тебе дістав», «я б хотів бути зведеним братом», «занадто багато солодощів, чорт», «дайте мені роботу фотографа😍", - написали фанати.

ть " аудиторію, груди Соммер все ж прикрила рукою.

Також фітнес-модель підкорила літнім образом. Соммер вирішила знятися в новій фотосесії в несподіваному вигляді. Примірявши лише топ з сіточки і леопардову білизну, дівчина не тільки здивувала сміливістю кадру, але ще і виставила напоказ свої достоїнства.

Як відомо, найчастіше в профілі знаменитості в соціальній мережі Instagram можна знайти кадри зі спортзалу, спекотні фото з тренувань в модних трендових костюмах і рекомендації по правильним вправам длятого, щоб накачати рельєфні форми без проблем.

Зрідка дівчина ділиться фото з пляжу або фотосесій, влаштованих в модних студіях. Наприклад, в цей раз Соммер підкорила провокаційною позою в однм білизна і тонкій сіточці, зовсім не приховує її груди.

"Чиє ім'я ви шукаєте в переглядах історії Insta?» ,- написала під фото Соммер.

Нагадавши, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, фітнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "загубила ніс ані Чері і Демі Роуз"

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері в наряді з вирізом зігнулася заради гарячих знімків