Американська фітнес-модель Ана Чері володіє неймовірною фігурою, якою активно хвалиться в мережі

Зірка займається спортом і проводить онлайн-уроки, залучаючи до тренувань всіх бажаючих, повідомляти Politeka.net. Результати своєї роботи модель показує в Instagram.

Так, на одних з останніх сторіз відома красуня продемонструвала накачані сідниці.

Зірка позувала в облягаючому топі і шортиках свого бренду. Вона виставила апетитну п'яту точку в камеру і потрясла нею. Так і хочеться сказати: "Давай ще".

Модель активно рухала пружним місцем під музику, при цьому вона трохи вигнулася, щоб підкреслити свої об'єми.

Ана розставила ніжки і піднімала руки.

Також зірка встала прямо, і, піднявши волосся, показала рівну спинку.

Зірка виглядала шикарно, проте кадри не отримали масу лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуні написали багато хороших повідомлень в дірект.

Нагадаємо, Ана Чері блиснула досконалими вигинами в такому костюмчику.

Чорний топік обтягнув великі груди зірки, а велике декольте дозволило помилуватися великими грудьми, що випирають з нього. Тонкий ланцюжок з кулончиком зробив ще більший акцент на принадах красуні.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала на фото повністю оголеною і прикривається тільки накидкою ніжного рожевого відтінку з довгою бахромою.

Пишні стегна, гладка шкіра, пишні груди – виглядають прекрасно і спокусливо, вигини можна розгледіти у всій красі, адже дівчина розкрила свій топ на ґудзиках.

Образ Чері доповнила хусткою, який пов'язала на шиї.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить".