Американська фітнес-модель Ана Чері зачарувала красою в гарячому і, одночасно, ніжному образі

Красуня володіє чудовою зовнішністю, якою хвалиться в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Модель виглядає абсолютно в будь-якому одязі і в різних купальниках.

Так, на одному з недавніх знімків Ана постала в жовтому топіку з кокетливими зав'язочками з боків. Завдяки останнім красуня змогла натягнути топік, настільки, що оголилася частина грудей.

Бюст ледь не вистрибував з тісного одягу, і видно було, як вона ніби напружилася. Тонкий ланцюжок на шиї надав акценту глибокому декольте. Крім того, особливої уваги гідний і пружний прес знаменитості.

Довга спідничка з квітковим принтом, ідеально сіла на стегнах моделі. Ана виставила накачану ніжку з довгого розрізу.

Модель закинула хвилясте волосся набік і дивилася в камеру з посмішкою.

За шість годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали красуню компліментами за настільки підтягнуте тіло і красиву зовнішність, в цілому.

"Королева", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ана Чері продемонструвала накачані сідниці.

Зірка позувала в облягаючому топі та шортиках свого бренду. Вона виставила апетитну п'яту точку в камеру і потрясла нею під музику. При цьому модель трохи вигнулася, щоб підкреслити свої обсяги.

Кадри вийшли веселими і спекотними.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері захопила сонячним фото, зробленим на пляжі, під час відпочинку. Модель вирішила відпочити в незвичайному двоколірному бікіні.

Простий купальник, що ледь приховував форми знаменитості, сподобався шанувальникам.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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