Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей зняла новий ролик спеціально для тих, хто хоче схуднути

Молода фітнес-модель знає, як правильно схуднути, накачати ідеальні стегна і навіть підправити вже, здавалося б, ідеальну фігру. Струнка красуня проводить в спортзалі більшу частину часу, а її засмагле тіло стало свого роду візитною карткою для шанувальників.

Цього разу Соммер захопила вправами для спини, стегон і рук. Струнка дівчина в яскравому костюмі разом з друзями захопила природним чином в залі:

"гуууу, я намагаюся повернутися на свій YouTube-ГРІНД дуууже швидко. Іди дивитися повне відео на моєму каналі💪 🏽 💛 😛, " - заінтригувавши, написала Рей.

Фанати тут же відреагували, захопившись фігурою Соммер і її завзятості в ролику:

"Ти як лялечка", "яка леді-дівчинка", "Спортивна жінка", «це не те, як ви робите тест вертикального стрибка", " мій недавній пост хороший чи ні? Будь гранично чесний 🤔 💯 Тай", «Привіт, літо👉 🏾 👈 🏾", " що це за рисова жуйка», «він продає вам наркотики», «я теж можу це зробити», «я люблю тебе», «вона висить на рисовій жуйці ...».

Зрідка дівчина ділиться фото з пляжу або фотосесій, влаштованих в модних студіях. Не так давно молода спортсменка вирішила порадувати шанувальників кадрами з нової провокаційної фотосесії, в якій постала без білизни. Дівчина вирішила показати підтягнуте і засмагле тіло прямо в пральні!

Написавши в соціальній мережі Instagram під постом, що сьогодні у неї "день прання", модель скинула одяг і ліфчик, залишившись в одних лише трусиках червоного кольору. Дівчина повернулася до об'єктива боком, демонструючи переваги з вигідного ракурсу. Однак, щоб не" бентежити " шанувальників, все ж прикрила груди рукою.

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