Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала апетитні форми, як у Кім

Струнка дівчина домоглася популярності в соціальній мережі завдяки своїй любові до постійних тренувань, які знімала на камеру, і фотосесій в спортивному одязі. Підкреслюючи результати, Соммер змогла перевершити за короткий час по напівряності Демі Роуз і фітнес-модель Ану Чері, і навіть Анастасію Квітко, відому як "російська Кардашьян".

Справа в тому, що дівчина займається досить часто, розповідає про те, як змогла отримати "горішок мрії", а також знімається в провокативних фотосесіях вже в більш сміливих образах. Якщо раніше Рей блищала в спортивному одязі, то тепер на її фото все більше миготять образи для дорослих - в одній білизні, без нього або з одними мереживами.

Цього разу соммер у кольоровій темно-синій білизні на гумці підкорила видом на апетитні форми знизу.

"Малібу", "і ти все ще виглядаєш чудово, як завжди", "нахиляйся до мене, Давай веселитися в твоїй кімнаті«," це просто шоу🔥 🔥 🔥", " ти думаєш це гаряче? Це понад гаряче!", "Ті не зовсім білі🔥 🔥 🔥", "я хочу грюкнути по щоках", "Насолоджуйтесь Моллі«,» дуже красивий прекрасний вид, супер excland«,» 😍 словами неможливо описати твою красу або досконалість твого тіла 😍 @sommerray", - пишуть користувачі.

Відзначимо, молода фітнес-модель знає, як правильно схуднути, накачати ідеальні стегна і навіть підправити вже, здавалося б, ідеальну фігру. Струнка красуня проводить в спортзалі більшу частину часу, а її засмагле тіло стало свого роду візитною карткою для шанувальників.

Цього разу Соммер захопила вправами для спини, стегон і рук. Струнка дівчина в яскравому костюмі разом з друзями захопила природним чином в залі:

"гуууу, я намагаюся повернутися на свій YouTube-ГРІНД дуууже швидко. Іди дивитися повне відео на моєму каналі💪 🏽 💛 😛, " - заінтригувавши, написала Рей.

Фанати тут же відреагували, захопившись фігурою Соммер і її завзятості в ролику.

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