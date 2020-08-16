Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, показала, як підтримує свою фігуру в тонусі
Як передає Politeka.net, в сторіс у співачки з'явилися відео з ранкового тренування. Красуня тренувалася в групі на вулиці. Вона була одягнена в обтягуючі лосини і тісний спортивний топ. Дівчина робила різні вправи на нижню частину тіла. Вона присідала, робила кроки в сторону, а також використовувала спортивні гумки для того, щоб вправи були ще ефективніше.
"День 4/15", - підписала відео зірка.
Ймовірно, Мішель погодилася на спортивний челендж, який передбачає регулярні тренування.
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"Ай кайф! Заряд на цілий день", - додала красуня.
Як відомо, Андраде досить спортивна дівчина. Вона багато танцює, тому повинна тримати себе у формі. По її фігурці видно, що спорт займає важливе місце в її житті.
Раніше ми писали, що Мішель Андраде позувала у футболці, розпустивши своє розкішне волосся. Співачка показала шанувальникам, як виглядає без макіяжу. Дівчина широко посміхалася і виглядала дуже щасливою.
Крім цього, нещодавно Андраде поділилася спокусливим кадром, на якому позувала в ніжному костюмі з ліфом.
Нагадаємо, що Мішель Андраде потрясла зовнішністю в новому образі, Потап оцінив: "Ох, яка нереальна".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде в сміливому купальнику побешкетувала на пляжі, пікантні фото: "Мішелька, не дражни".
Також Politeka писала, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: "Тепер я буду…".