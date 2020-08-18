Американська фітнес-модель Ана Чері показала апетитні форми під час тренування

Зірка часто публікує у своєму Instagram відео тренувань, щоб люди займалися з нею, передає Politeka.net. Красуня має досконалі форми, що є величезним стимулом для занять спортом. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На одному з останніх відео модель постала в чорному топі і облягаючих лосинах, які підкреслили її вигини. Маленький топ натягнувся на пишних грудях, а легінси виділили апетитну п'яту точку Ани.

Варто відзначити, що красуня випускає сама лінію одягу для спорту.

Знаменитість зробила легкий макіяж, а також прибрала волосся в хвостик, щоб не заважало.

Красуня показувала в різних позиціях, які вправи допомагають накачати м'язи. При цьому Чері розповідала, як правильно займатися.

"Drip Drip 💧 це тренування змусить вас спітніти як божевільних!",- підписала кадри зірка.

За 18 годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі подякували моделі за роботу.

Нагадаємо, Ана Чері лежала на ліжку, виставивши вперед своє головне достоїнство – апетитні підкачані «булочки».

Дівчина була в стрінгах, тому шанувальники змогли розглянути її фігуру у всій красі. Пікантності образу надала поза, в якій модель розвалилася в ліжку.

Раніше повідомлялося, Ана Чері вирішила захопити новим образом. На сторінці моделі в Instagram з'явився жаркий кадр, на якому мокра після водних процедур зірка посвітила ідеальними вигинами.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить".