Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей підкорила жарким образом на дивані

Дівчина цього разу показала пікантний кадр на своїй сторінці в Instagram, який відразу розбурхав фанатів. Справа в тому, що Соммер блиснула засмаглим тілом в ледь помітних смужках замість бікіні.

Свої груди спортивна блондинка прикрила тонюсенькою смужкою жовтої тканини, зав'язаної прямо на своїх формах. А жовта Нижня білизна в тон тканини на грудях ідеально доповнила пікантнвй образ.

При цьому красуня вимазалася спеціальним маслом-шиммером для блиску тіла під час спекотної фотозйомки. Як і очікувалося, фанати не залишилися байдужими, адже найчастіше спортсменка блищить в практичному одязі і показує форми під час тренування для наочного прикладу.

Так жарко, що вона включить будильник🔥 😺», « @ alfiedwyer3 робить тебе щасливим», «красоточка», «Ти така гаряча, я люблю тебе», «ти дуууже гаряча дівчинка», «чому гнуті штори? 😂 ", "Omg люблю тебе" « "чорт візьми", " я хочу укласти тебе«, "Я не можу перестати прокручувати твою сторінку", "треба більше показувати ці ніжки", "будь ласка, перестань чорнити, досить засмагати", " багато персиків🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🥰🥰😍», - пишуть користувачі.

Спортсменка любить ділитися ролика з тренування, публікуючи ті в соціальній мережі Instagram і дивуючи добіркою кращих вправ для хорошого тіла. При цьому дівчина намагається робити це якомога частіше, щоб привернути увагу потрібної їй аудиторії. Також струнка Соммер любить показувати власні результати схуднення і перетворення, знімаючись в досить зухвалих фотосесіях.

Наприклад, кадри Рей, зроблені під час того, як засмагла красуня позувала на підлозі, чимало вразили мережу. Дівчина має намір потягнула за лямки тонкої білизни і посвітила апетитними сідницями перед камерами. При цьому груди Соммер приховала лише блякло-жовтим топом, вдало доповнив її образ.

"Виглядає смачно", " гаряча. Відмінні фото 🔥", "Не так, потрібно більше гарячого«,» Дозвольте мені допомогти вам вибратися з цього для вас«,» я тебе люблю","я хочу доторкнутися до тебе".

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