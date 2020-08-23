Американська модель, телеведуча і бізнесвумен, Кім Кардашьян показала, як веселиться з дітьми і чоловіком

Кілька днів тому Кім разом сім'єю вирушила на відпочинок, звідки активно ділиться новими фото. Модель вже встигла помірятися з сестрами принадами, влаштувати битву купальників і показати дітей. Цього разу спортивна Кім продемонструвала свої здібності під час "ходіння" по хвилях разом з дочкою.

Як і раніше, Кім прорекламувала взуття свого чоловіка. Цього разу вона з'явилася в обтягуючому Дайвінг-костюмі і незвичайному взутті білого кольору з новим дизайном фірми Каньє Уеста. Варто відзначити, що раніше репера розкритикували за новий дизайн взуття, оскільки незвичайне пошиття і відсутність підошви здалося дуже дивним фанатам.

"Яка розкішна", " Я люблю тебе, Кім. 😘 ", "Симпатичний вигляд ASF❤️", "хотіла б я бути такою красивою😫 😫»," виглядає так весело«,» красива😍 😍 😍 😍", "ти дійсно серйозно ставишся до кросівок, так", " це не милашка .. прости, не прости !!", "Для мене це Yeezy Crocs", " у кого-небудь є щось довге і важке? 😋 😍 » , «Красиво❤️💄", «такий милий Сімейний день🥺 💕", - написали користувачі.

Відзначимо, зірка часто вибирає обтягуючі наряди, щоб показати свої шикарні форми. Модель не стала відходити від своїх традицій.

Кім натягнула на досконале тіло вузьке плаття, яке трималося на тонких бретельках. З прямокутного декольте виглядала частина красивих грудей знаменитості. Наряд обтягнув тонку талію, а також пишні стегна. Такі вигини не можуть нікого залишити байдужими, адже вона прекрасніше нікуди.

Примітно, що принт на сукні являв собою дошку з яскравими плямами фарби. Стильні аксесуари і макіяж в стилі Кардашьян завершили образ.

Також Кім розпустила довге хвилясте волосся. Модель дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"✨ мій улюблений смайлик - це чарівна Іскра ✨ а який у тебе?",- підписала знімок знаменитість.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

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