Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей змінила образ, примірявши на себе стильний купальник

Молода спортсменка прославилася завдяки постійним тренуванням в залі, які показувала в соціальній мережі Instagram. Дівчина фактично кожен день викладала фото і відео, зроблені під час занять спортом. При цьому Соммер не забувала підкреслювати свою струнку і підтягнуту фігуру стильними костюмами, що привернуло ще більше уваги до неї.

Завдяки набутій популярності Соммер навіть вдалося запустити власну лінійку спортивного одягу і купальників, які вона сама рекламує, демонструючи вигідні моделі на себе. Цього разу Соммер "об'їлася солодощів" і показала перед об'єктивом зухвалий образ в рожевому монокіні в поєднанні з укороченим варіантом толстовки такого ж яскравого відтінку.

"Що ви думаєте про поп-рок? LOL купи цей комбінезон і худи у мене на другій сторінці!",- написала Рей під новими фото.

Примірявши жаркий образ ляльки Барбі, Соммер отримала кілька сотень захоплених коментарів:

"Вона не відповідає", "використовуйте мене як Байдена🛏 😴", «я тебе люблю"," люблю тебе, Соммер виглядаєш гаряче🔥», «рожевий, приємний колір», «розкішна дівчина», «це виглядає солодко", "чому так багато рожевого«,» ХМ, і правда схоже на милу Барбі", "Крута Соммер", " це супер мило! 💕 ", "Хіба поп-рок не вимерли?", "Поп-рок присмак, кращий сніданок, кінець обговорення», «Флюїди жувальної гумки», «Ти + цей колір🔥 💗 🍉».

Також раніше ми писали, що дівчина є любителькою здорового способу життя, тому щоранку відправляється на пробіжку, тренується на свіжому повітрі і також любить заняття в спортзалі, де знімає тренування для фанатів і показує топ вправ для приведення фігури в порядок.

Красуня продемонструвала засмагле і підтягнуте тіло в яскраво-салатовому бікіні в пікантній позі. Деякі користувачі Instagram не втрималися від коментарів, зазначивши розмір грудей фітнес-моделі. Тим не менш. Соммер не соромиться того, що у неї навряд чи перший розмір грудей.

Завдяки тренуванням дівчина змогла домогтися ідеальних стегон і пружних сідниць, що також не залишилося непоміченим.

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