Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в спортивному одязі
Зірка не тільки активно займається спортом, про що свідчать фото і відео в її Instagram, але і займається випуском власної лінії спортивного одягу, повідомляє Politeka.net.
Так, "хвилююча леді" опублікувала у своєму сторіз кілька кадрів, де вона позує в спокусливих нарядах.
На перших кадрах Ана знімала себе в дзеркало в спортзалі. Модель позувала в чорному топіку, оголивши трохи частину свого пружного животика.
Також Чері позувала в бірюзових шортиках, що обтягнули її досконалі стегна. Шортики мали зав'язочки з боків, що надавало пікантності образу.
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Модель розмовляла з підписниками, коли хлопець попросив її займатися справою.
В іншому кадрі Ана позувала в розстебнутому короткому топі, з якого вистрибував шикарний бюст. Модель продемонструвала накачані ніжки. Вона посміхалася, нахиливши голову.
Фото і відео не зібрали багато лайків, адже були оприлюднені в сторіз.
Нагадаємо, Ана Чері поділилася спекотним фото в одному з тих образів, які вважає дуже комфортними. Модель постала в шовковій ніжній піжамі насичено-фіолетового відтінку. Як правило, настільки пікантні фото завжди викликають досить бурхливу реакцію в мережі, так і вийшло.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в тісному латексному вбранні, демонструючи розкішні вигини.
Зірка не соромилася демонструвати свої розкішні вигини з різних ракурсів і поз, проте її шанувальники не могли що-небудь сказати відкрито, оскільки ними знаменитість поділилася у себе на сторінці в сторіз.
Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".
А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».
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