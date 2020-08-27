Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в спортивному одязі

Зірка не тільки активно займається спортом, про що свідчать фото і відео в її Instagram, але і займається випуском власної лінії спортивного одягу, повідомляє Politeka.net.

Так, "хвилююча леді" опублікувала у своєму сторіз кілька кадрів, де вона позує в спокусливих нарядах.

На перших кадрах Ана знімала себе в дзеркало в спортзалі. Модель позувала в чорному топіку, оголивши трохи частину свого пружного животика.

Також Чері позувала в бірюзових шортиках, що обтягнули її досконалі стегна. Шортики мали зав'язочки з боків, що надавало пікантності образу.

Модель розмовляла з підписниками, коли хлопець попросив її займатися справою.

В іншому кадрі Ана позувала в розстебнутому короткому топі, з якого вистрибував шикарний бюст. Модель продемонструвала накачані ніжки. Вона посміхалася, нахиливши голову.

Фото і відео не зібрали багато лайків, адже були оприлюднені в сторіз.

Нагадаємо, Ана Чері поділилася спекотним фото в одному з тих образів, які вважає дуже комфортними. Модель постала в шовковій ніжній піжамі насичено-фіолетового відтінку. Як правило, настільки пікантні фото завжди викликають досить бурхливу реакцію в мережі, так і вийшло.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в тісному латексному вбранні, демонструючи розкішні вигини.

Зірка не соромилася демонструвати свої розкішні вигини з різних ракурсів і поз, проте її шанувальники не могли що-небудь сказати відкрито, оскільки ними знаменитість поділилася у себе на сторінці в сторіз.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

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