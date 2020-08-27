Американська фітнес-модель Ана Чері перевершила себе в образі з одних білих мережив

Будучи фітнес-моделлю, Ана постійно показує в розділі Сторі в Instagram, як займається спортом в залі, бігає на пляжі або размінатеся вдома. При цьому дівчина любить балувати себе смаколиками і не соромиться недоліків фігури.

Ана не бажає худнути, тому тримає себе у формі лише завдяки спорту і правильному харчуванню. При цьому, щоб привертати увагу аудиторії Instagram не тільки розповідями про правильний спосіб життя, а й все частіше бере участь в жарких фотосесіях. І цей раз не став винятком.

Чері знялася в білосніжній мереживній білизні, яка не тільки не приховала її гідність, але ще і "впустила їх" - ліф з пікантними вирізами не зміг залишити фанатів байдужими.

"Як я готуюся до ночі з моїм чоловіком 💋 весь день отмет відзначте любительку нижньої білизни!",- жартівливо підписала кадр Ана.

Ось як реагують фанати:

"Завжди без одягу«," що ж, це реально гаряче😲😲😲👍👍👍😘», «Гей, бюстгальтер якого розміру ти носиш, я намагаюся зрозуміти, чи потрібен мені цей бюстгальтер», «фатальна жінка», «Ана, у тебе хороші стегна», «Я буду цілувати кожну частину твого тіла❤️😘 😘», «супер💖», «красиво виглядає любов, ти дуже спокуслива в такому вигляді», «грішний ангел», «ти впустила груди», «чорт візьми, може бути, вау, дійсно красива жінка».

Раніше також молода красуня показала ідеальний пляжним образ у Вишневому бікіні. Так, Ана позувала в купальнику насичено-бордового відтінку, який має намір занадто сильно здавила на грудях і талії.

Модель не соромиться зайвої ваги, тому підкреслює форми і пружні сідниці з грудьми всіма можливими способами. Найчастіше дівчина дивує кадрами в бікіні. Оголюючись на камеру, фітнес-модель показує, що любити себе треба будь-хто. Чері відмовилася від дієт і замість цього перейшла на правильне харчування. Тепер дівчина не їсть солодощі, але може собі дозволити багато інших смаколиків.

Фанати відзначають, що не слід ганятися за трендами і намагатися схуднути.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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