Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася апетитними формами в чорному спортивному одязі
Красуня опублікувала спекотне фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Відомо, що Ана не тільки займається спортом, але навіть випускає лінію свого одягу для спорту.
Так, красуня вирішила на собі продемонструвати чорний топ і шортики, які створювала сама.
Зірка позувала в порожньому приміщенні, трохи вигнувшись, вихваляючись своїми чудовими формами - така пустунка.
Модель була в топіку, що обтягнув її шикарні груди. Пікантності додала одна деталь-блискавка посередині. Чері розстебнула топік, щоб краще показати свої "багатства" під ним.
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Облягаючі шортики з кокетливими зав'язочками з боків також надавали образу якоїсь відвертості. Зірка стиснула тканину з боків, піднявши шортики і тим самим у всій красі засвітивши накачані ніжки.
Чорний лук фітнес-модель завершила грайливими рожевими кросівками.
Майже за годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали зірці масу приємних повідомлень.
Нагадаємо, Ана Чері знімала себе в дзеркало в спортзалі. Модель позувала в чорному топіку, оголивши трохи частину свого пружного животика.
Також зірка позувала в бірюзових шортиках, що обтягнули її досконалі стегна.
Модель розмовляла з підписниками, коли хлопець попросив її займатися справою.
Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в купальнику насиченого бордового відтінку, який має намір занадто сильно стиснувся на грудях і талії.
Міні-бікіні просто вражало красою на розкішному тілі.
Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".
А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».
Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить"