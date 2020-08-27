Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася апетитними формами в чорному спортивному одязі 

Красуня опублікувала спекотне фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Відомо, що Ана не тільки займається спортом, але навіть випускає лінію свого одягу для спорту. 

Так, красуня вирішила на собі продемонструвати чорний топ і шортики, які створювала сама. 

Зірка позувала в порожньому приміщенні, трохи вигнувшись, вихваляючись своїми чудовими формами - така пустунка. 

Модель була в топіку, що обтягнув її шикарні груди. Пікантності додала одна деталь-блискавка посередині. Чері розстебнула топік, щоб краще показати свої "багатства" під ним. 

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Облягаючі шортики з кокетливими зав'язочками з боків також надавали образу якоїсь відвертості. Зірка стиснула тканину з боків, піднявши шортики і тим самим у всій красі засвітивши накачані ніжки.

Чорний лук фітнес-модель завершила грайливими рожевими кросівками.

Майже за годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі написали зірці масу приємних повідомлень. 

Нагадаємо, Ана Чері знімала себе в дзеркало в спортзалі. Модель позувала в чорному топіку, оголивши трохи частину свого пружного животика. 

Також зірка позувала в бірюзових шортиках, що обтягнули її досконалі стегна. 

Модель розмовляла з підписниками, коли хлопець попросив її займатися справою. 

Раніше ми писали, що  Ана Чері позувала в купальнику насиченого бордового відтінку, який має намір занадто сильно стиснувся на грудях і талії. 

Міні-бікіні просто вражало красою на розкішному тілі. 

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить"