Відома фітнес-модель Сьюзі Кортес, яка є господинею найкрасивіших сідниць, показала, як досягла свого титулу

На кадрах Кортес позувала в лосинах і червоному купальнику. Зірка забралася на тренажер для ніг, де було дуже багато "млинців" і почала качати свої ноги. Волосся у красуні були розпущені. Виглядала тренування дуже ефектно і мотивуюче. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Легка тренування в цю суботу", - написала Сьюзі.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"За вами перестали гнатися за вами в квартирі? Ми сподіваємося на це. Удачі", " нам просто потрібно було прибрати руки з колін !!!", "Зніміть половину ваги і доведіть їх до самого низу"," одна порада: перев'яжіть коліна"," з великою обережністю Сьюзі"," щоб їх добре виконувати, доводиться опускати ноги вниз"," Ось це сила","хороша робота винагороджується".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез вразила мережу відвертим знімком.

Зйомка, влаштована в спальні вийшла яскравою і провокаційною. Зокрема красуня влаштувала спокусливу фотосесію в мереживній нижній білизні. На пікантному фото вона прийняла розкуту позу, опустившись на коліна біля дивана, і вип'ятивши свою гордість на загальний огляд.

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