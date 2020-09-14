Актриси, співачки і телеведучі доводять, що можна виглядати молодо в будь-якому віці чи не кожен день

Знаменитостям доводиться бути на публіці кожен день, потрапляти під приціл камер і намагатися виглядати чудово навіть під час простої прогулянки. Щоб не показати зайвого або ж не зганьбитися недбалим виглядом, за образами зірок стежать стилісти. Деякі артистки бажають вибирати одяг і макіяж самостійно.

Проте, щоб образ виходив завершеним і продуманим, завжди потрібно здорове тіло. Для того, щоб бути у формі у кожної зірки є цілий звід правил і секретів по догляду за собою.

Представляємо вашій увазі топ-добірку фото з зірками "на спорті" - знаменитості, яким вдається виглядати чудово навіть в спортивному одязі або кросівках.

Даша Астаф'єва віддає перевагу зручному і стильному взуттю, тому в кросівках артистка з'являється в основному на тренуваннях або тоді, коли відправляється на відпочинок, роботу. Зірка зараз активно займається собою, тому все більше проводить час у спортзалі. Оздоровитися Даші також допомогла йога.

Світська левиця Кім Кардашьян з'являється в кросівках фактично лише тоді, коли треба прорекламувати нову колекцію взуття свого чоловіка Каньє Уеста. Модель блищить у своєму одязі, спеціально приміряючи найостанніші новинки від чоловіка. В останній раз Кім зробила це у відпустці, коли зайнялася серфінгом з дочкою і сестрами.

Ані Лорак почала носити кросівки перед концертами, на відпочинку з молодим коханим і тепер також показує, як худне в спортзалі в простих костюмах зі зручними кросівками. На вуличний стиль співачка перейшла всього два роки тому.

Тіна Кароль в Неаполі носить зручний і простий одяг, який купує в звичайних магазинах. Щоб не привертати увагу до себе, Тіна носить спортивні костюми, зручні кросівки і завжди блищить без макіяжу і укладок.

Дженніфер Еністон любителька вуличного стилю. Зірка постійно з'являється на відпочинку, прогулянках і навіть ділових зустрічах в зручному взутті. При цьому спортивному стилю актриси слідують мільйони жінок. Комфорт для жінки понад усе.

Настя Каменських більше слідує підлітковому стилю, а оскільки вона ще й є власницею власного бренду спортивного одягу, то практично на кожному фото в Instagram співачка показує фігуру в тісних костюмах і кросівках.

Також Каменських щоранку займається спортом і щоб підтримувати себе у формі влаштовує пробіжки на самоті.

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