Американська фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд порадувала шанувальників знімками в білизні

Знаменита красуня нечасто балує своїх підписників в Instagram фотографіями, повідомляє Politeka.net. Деякий час тому модель опублікувала спекотне фото в мереживній білизні.

Варто відзначити, що знімок був зроблений рік тому.

"Минулий вересень. Цей рік летить так швидко", - уточнила Ебі.

На знімку зірка позувала в білосніжній напівпрозорій білизні, крізь яку проглядалася найінтимніше. Крихітний ліфчик трохи підстрибнув на великих грудях на найтонших бретельках.

Чарівна Ретчфорд злегка вигнулася, демонструючи не тільки пружні груди, але і відмінний прес.

Також Ебі натягнула маленькі трусики вище стегон. Крихітний клаптик тканини навряд чи прикривав найінтимнішу частину тіла.

При цьому модель з плечей спустила напівпрозору сорочку, щоб надати кадру пікантності.

Зірка доповнила образ великими сережками і красивим макіяжем, який підкреслив її достоїнства зовнішності.

Пост не зібрав багато лайків через те, що був оприлюднений в сторіз.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд підкорила видом в тонкому, ледь не прозорому боді з трендовим принтом цього року. На одному зі стильних фото зірка позувала, просто розпустивши довгі і рівні локони за спину і нагнувшись вперед. Вип'ятивши свої сідниці, дівчина виглядала вельми привабливо, що відразу відзначили її шанувальники.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала напівлежачи в тісній мереживній білизні, демонструючи розкішну фігуру в усій красі. Доповнити образ модель вирішила елегантним кулоном.

Нагадавши, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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