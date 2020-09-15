Американська фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд порадувала шанувальників знімками в білизні
Знаменита красуня нечасто балує своїх підписників в Instagram фотографіями, повідомляє Politeka.net. Деякий час тому модель опублікувала спекотне фото в мереживній білизні.
Варто відзначити, що знімок був зроблений рік тому.
"Минулий вересень. Цей рік летить так швидко", - уточнила Ебі.
На знімку зірка позувала в білосніжній напівпрозорій білизні, крізь яку проглядалася найінтимніше. Крихітний ліфчик трохи підстрибнув на великих грудях на найтонших бретельках.
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Чарівна Ретчфорд злегка вигнулася, демонструючи не тільки пружні груди, але і відмінний прес.
Також Ебі натягнула маленькі трусики вище стегон. Крихітний клаптик тканини навряд чи прикривав найінтимнішу частину тіла.
При цьому модель з плечей спустила напівпрозору сорочку, щоб надати кадру пікантності.
Зірка доповнила образ великими сережками і красивим макіяжем, який підкреслив її достоїнства зовнішності.
Пост не зібрав багато лайків через те, що був оприлюднений в сторіз.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд підкорила видом в тонкому, ледь не прозорому боді з трендовим принтом цього року. На одному зі стильних фото зірка позувала, просто розпустивши довгі і рівні локони за спину і нагнувшись вперед. Вип'ятивши свої сідниці, дівчина виглядала вельми привабливо, що відразу відзначили її шанувальники.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала напівлежачи в тісній мереживній білизні, демонструючи розкішну фігуру в усій красі. Доповнити образ модель вирішила елегантним кулоном.
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