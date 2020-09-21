Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала, як досягає ідеалу

На фото Сьюзі здалася в рожевих шортиках і топі. красуня лежала на тренажері і качала ноги, показуючи апетитну п'яту точку. Як можна помітити, пружні сідниці зірці даються не просто так, а при важких тренуваннях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Божественна", "Мені подобається твій стиль", "ти красива Сьюзі Кортез", "ідеальна Сюзі", "Гей, ти виглядаєш красиво-красиво", "Сюзі, я відправила тобі повідомлення в директ", "яка красива п'ята точка".

Повідомлялося, знаменита модель Сьюзі Кортез показала занадто відверте фото.

Дівчина славиться своїми провокаціями. Зірка любить спантеличити шанувальників, змусивши говорити про себе, і робить це завжди майстерно. На цей раз вона знялася в провокаційній фотосесії, вирядившись лише в чорну білизну.

Ми писали, що знаменита модель Сьюзі Кортез вразила мережу відвертим знімком.

Зйомка, влаштована в спальні вийшла яскравою і провокаційною. Зокрема красуня влаштувала спокусливу фотосесію в мереживній нижній білизні.

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