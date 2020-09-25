Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл показала свою фігуру в тренажерному залі
Зірка активно займається спортом, тому її форми набули красивого рельєфу, повідомляє Politeka.net. Модель показала чергове фото зі спортивного залу.
У кадрі Келлі постала в помаранчевому костюмі, який обтягнув її неймовірні форми. Великі груди стиснулися під тканиною і трохи виставилася з вирізу.
Довжина Топіка дала розгледіти рельєфний прес знаменитості. Животик був плоским і просто ідеальним.
Лосини натягнулися трохи нижче найтоншої талії, підкресливши пружні сідниці.
9-річний син Стоцької вразив схожістю з Кіркоровим, нове фото підірвало мережу: "Бідна Настя..."
Долар впаде, курс валют змусить українців зітхнути з полегшенням: "Коштуватиме..."
Зухвала Івлеєва з "Орла і решки" розляглася на підлозі в сміливому міні: "Дика левиця"
Якою Ані Лорак була до пластики й розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "Де її родимки?"
Також спортивні легінси обтягнули стрункі накачані ніжки, які виглядали просто неймовірно.
Волосся Келлі зібрала у високий хвіст. Вона зробила селфі, стоячи біля великого дзеркала, засвітивши позаду себе тренажери.
Фото не зібрало багато відкритих лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала перед дзеркалом, ефектно зігнувшись в "невидимому" купальнику. При цьому красуня засунула палець в штани, елегантно їх приспустивши. Завдяки цьому в кадр потрапила дивовижна талія знаменитості.
Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала в компанії свого друга, стиліста Мартіна-Крістофера Харпера.
Зірка одягла темний купальник з пікантним вирізом посередині. Спокусливі форми підстрибнули у вузькому купальнику. Друг обійняв дівчину зі спини.
Нагадаємо Келлі Гейл одягла в ліфчик, шкіряну пов'язку з бахромою і масивні черевики. Ліфчик був дуже тісним і буквально стискав апетитні груди зірки.
Нагадаємо, що Келлі Гейл зухвало розставила ноги в міні-бікіні, показавши всі принади:»Стало ще спекотніше".
А ще Politeka писала, що модель Келлі Гейл побешкетувала в душі, жаркий кадр:"Ммм, яка мокра".
Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл підкорила ідеальними видами в мокрому купальнику: аж розійшовся на грудях.