Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл показала свою фігуру в тренажерному залі

Зірка активно займається спортом, тому її форми набули красивого рельєфу, повідомляє Politeka.net. Модель показала чергове фото зі спортивного залу.

У кадрі Келлі постала в помаранчевому костюмі, який обтягнув її неймовірні форми. Великі груди стиснулися під тканиною і трохи виставилася з вирізу.

Довжина Топіка дала розгледіти рельєфний прес знаменитості. Животик був плоским і просто ідеальним.

Лосини натягнулися трохи нижче найтоншої талії, підкресливши пружні сідниці.

Також спортивні легінси обтягнули стрункі накачані ніжки, які виглядали просто неймовірно.

Волосся Келлі зібрала у високий хвіст. Вона зробила селфі, стоячи біля великого дзеркала, засвітивши позаду себе тренажери.

Фото не зібрало багато відкритих лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала перед дзеркалом, ефектно зігнувшись в "невидимому" купальнику. При цьому красуня засунула палець в штани, елегантно їх приспустивши. Завдяки цьому в кадр потрапила дивовижна талія знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала в компанії свого друга, стиліста Мартіна-Крістофера Харпера.

Зірка одягла темний купальник з пікантним вирізом посередині. Спокусливі форми підстрибнули у вузькому купальнику. Друг обійняв дівчину зі спини.

Нагадаємо Келлі Гейл одягла в ліфчик, шкіряну пов'язку з бахромою і масивні черевики. Ліфчик був дуже тісним і буквально стискав апетитні груди зірки.

Нагадаємо, що Келлі Гейл зухвало розставила ноги в міні-бікіні, показавши всі принади:»Стало ще спекотніше".

А ще Politeka писала, що модель Келлі Гейл побешкетувала в душі, жаркий кадр:"Ммм, яка мокра".

Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл підкорила ідеальними видами в мокрому купальнику: аж розійшовся на грудях.