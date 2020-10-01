Відома співачка Наталія Могилевська показала себе і розповіла про тренування

На фото Наталя показала себе в чорному вбранні. Зірка одягла на одну руку боксерську рукавичку. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Волосся було у Могилевської розпущене, а образ доповнила співачка прикрасою на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Стояти, боятися! Тренування за розкладом! Зазвичай в четвер всі будують плани на п'ятницю. Хмм, чого б такого затіяти?))) ",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"У Вас завжди було гарне волосся! Навіщо вам цей перуку? Своя грива чудова! Паричок цей Вам хтось зі зла порадив носити. Це точно"," проїхати погуляти", " приїжджайте в сонячну Одесу!", "Нічого собі, боксерка", "просто відпочити" ," і ви в мери зібралися?)))) Якому Місту таке щастя перепаде?))))) ", "Наталі, ти навіть боксом займаєшся? Просто супер".

Повідомлялося, що відома українська співачка Наталія Могилевська показала свій осінній лук в шкірі.

В Україну прийшли перші холоди, а значить прийшла пора оновити свій гардероб і перейти на куртки і плащі. Могилевська на залишилася осторонь і показала, як утеплилася з приходом справжньої осені.

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