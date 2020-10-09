Відома фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається на відпочинку

На фото Ана позувала в білому халатику і без білизни. Волосся у красуні були розпущеним, а образ доповнила Чері розпущеним волоссям. Зірка закрила очі від задоволення, сівши на край ванної. Дівчина була на відпочинку, а в руках тримала порожній келих. Зірка на другій вкладці показала ролик, де демонструвала океан і басейн. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чудові номери з чудовими видами. Мальдіви відкриті для подорожей, і цей курорт знаходиться на вершині мого списку рекомендацій !",- написала зірка.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це місце-мрія", "Вау абсолютно чудово", " краще мрії !!", "Королева мого серця", "чудово, красиво, я люблю тебе", "Дай мені, щоб моя подруга"," безумовно приголомшливий", "Дівчина мрії", "що сталося з горою? Ковзання було боляче".

Повідомлялося, американська фітнес-модель Ана Чері не забуває про роботу і під час відпочинку.

Зірка опублікувала фото натягнувши на себе костюм для занять спортом, який сидів на ній просто ідеально.

Чорний топік підкреслив пишні груди, а бретельки обплели красиву, рельєфну спинку.

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