Відома модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць, показала себе на радість фанатів

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала вельми відверте фото. Красуня лежала на ліжку в спортивних трусиках і ліфчику. Вона сфотографувала себе з витягнутої руки, тому в кадр потрапило не все її тіло. Особливу увагу привернув неймовірно пружний прес спортсменки.

Щоб кадр був особливо гарячим, Сьюзі запустила руку в трусики, чим звела з розуму своїх шанувальників.

"Доброго ранку, крихітки. Ваш час обмежений, так що не витрачайте його даремно на чуже життя. Не потрапляйте в пастку догм, які живуть на результатах мислення інших людей. Стів Джобс", - підписала фото Кортез.

За дві години її фото зібрало майже 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Чудово", «Моя платонічна любов», «ти приголомшлива», «красива», «тільки поцілунки на животі», «просто чудово», «бажаю, щоб я лежав з тобою поруч», "Моя любов, моя крихітко", "чудово. Така красуня", "я в захваті від тебе", «ти сама божественна жінка на цій землі», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше Сьюзі Кортез поділилася фото, на якому позувала без трусиків.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез показала розкішне тіло в мереживі зі спальні:"потрібен хтось, щоб розділити диван".

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез в бікіні з мотузочок показала біля басейну, що таке насолода: "Привіт, хлопці".

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез в екстра-міні заманила до себе в спальню:"Дві багаті кулі".