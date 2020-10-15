Відома фітнес-модель Ана Чері показала своє спортивне хобі

На фото Ана показала себе в мікро-бікіні. Зірка сиділа на велосипеді, розвернувшись спиною до камери. Красуня показала підтягнуті сідниці, які практично не були прикриті. На другому кадрі Чері вже розгорнулася обличчям до об'єктиву і демонструвала ідеальний животик і пишні груди. Модель посміхалася і тримала руками кермо велосипеда. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"І я йду! Мальдіви були епічними", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це вогонь", "звідки твоє бікіні", "обожнюю це бікіні", " це була пригода !!", "До наступної пригоди", " як це весело !", "Добре, мамо !!! Просто так просто приголомшлива", "прекрасна богиня"," я ніколи в житті не хотів більше сидіти на велосипеді"," Просто тигриця", " що ти таке, чорт візьми! Ти зводиш мене з розуму".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері вразила засмаглим тілом в золотому бікіні.

У золотому Бікіні на відпочинку Ана порадувала природною красою і жарким видом. Дівчина вимазалася маслом, сівши на м'якому диванчику і злегка примружилася під палючими променями сонця.

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