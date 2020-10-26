Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і апетитних подружок
На першому фото красуня позувала в білому топі. Поруч можна побачити двох дівчат, які разом були з Аною. Красуні посміхалися і хвалилися своєю природною красою, а Чері ще й пишним бюстом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Чері вже показала себе повністю. Дівчина позувала на тлі цегляної стіни в білому топі і кольорових лосинах, які обтягували пружні стегна. Волосся дівчина зібрала назад, щоб не заважали. Зірка демонструвала підтягнуту фігуру, поки її знімали.
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Фанати не ставили лайків і неї писали Коментарі, але так і хочеться додати: одна краше інший, неймовірна мотивація.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері посвітила голими принадами разом з подружками.
Всі п'ятеро стояли притулившись один до одного оголеними принадами і дивилися в камеру.
Ана стояла посередині доторкнувшись головою до пекучої Брюнетки. Модель посміхалася, дивлячись в камеру, при цьому її губи були злегка прочинені в усмішці.
Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері захопила фігуркою, надівши обтягуючий спортивний комплект.
Ана повернулася до камери спиною, виставивши напоказ свою головну гідність-апетитну "п'яту точку". Тісний топ обтягнув красиві груди моделі. Вона закрила очі від задоволення і ніжилася на сонці. Її шкіра виглядала дуже засмаглою.
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