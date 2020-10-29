Відома українська спортсменка і тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала фігуру у всіх подробицях в облягаючому вбранні

Зірка поділилася новим спекотним фото у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На фото Луценко позує в коричневому суцільному костюмі з тонкої, обтягуючої тканини. Таке вбрання дозволяє спортсменці продемонструвати своє підтягнуте тіло в найдрібніших деталях.

Аніта стоїть на носочках, закинувши руки за голову і злегка вигнувшися в талії. Така поза виглядає одночасно впевненою і спокусливою.

Шанувальники фітнес-тренера не змогли пройти повз такого стильного фото.

"Цікаво, я одна залипла на фото?", "Аніточка ви красуня", "Краса-неземна", "для такої нереально красивої фігури - "вау" костюм", "стильно", "Супер! Я теж хочу бути такою!", "Приголомшливе фото", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Луценко опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала накачану фігуру, обтягнуту в коричневий спортивний костюм.

Аніта повернулася до камери спиною, відставивши одну ногу широко назад, при цьому вигідно підкресливши спокусливі лінії. Її пружним "горішком" не захопиться хіба що сліпий.

Дівчина кинула зухвалий погляд через плече і підписала фото: "п-просто костюм красивий)".

Користувачі кинулися із захопленням коментувати побачене.

Нагадавши, тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко ефектно оголила плече під єгипетським сонцем: "прекрасна у всьому".

Як повідомляла Politeka, тренер " Зважені та щасливі" Аніта Луценко блиснула накачаною гордістю на заздрість усім жінкам.

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