Відома фітнес-модель Ніколь Амато закрутила голову своїми об'ємами в маленькій ночнушці
Модель порадувала шанувальників новим спекотним образом, ніби нещодавно прокинувшись, пише Politeka.net. Красуня для жарких зйомок вибрала сорочку для сну з пікантним вирізом.
Амато спеціально підіймала розкішний бюст, стискаючи його в долонях. При цьому величезні принади чи не вивалювалися зі сміливого декольте, що подобалося знаменитості.
Ніколь підняла камеру над собою, щоб зробити кадр гарячішим - дуже спокусливо.
Тонкі бретельки навряд чи притримували білу сорочечку з чорним мереживом внизу.
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На шиї блищав золотий ланцюжок з маленьким кулончиком. Модель дивилася в камеру кокетливо посміхаючись.
На жаль, пост не зібрав багато лайків і коментарів, адже він був оприлюднений в сторіс.
Однак подібні публікації набирають у красуні масу лайків за лічені хвилини.
Нагадаємо, Ніколь Амато показала апетитні форми в червоних трусиках бікіні. Модель натягнула трусики якомога вище, щоб у всій красі показати свої неймовірні об'єми.
Зірка витягнула довгі ніжки, які були накачаними і виглядали так притягуюче.
Також на красуні була коротка футболка і кросівки. Ніколь стояла біля стіни з графіті тримаючи в руках балончик з фарбою.
Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала, злегка приспустивши мереживну білизну. При цьому знаменитість зігнулася, демонструючи бездоганні форми.
"Природна краса зсередини", - коротко йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі написали багато приємних слів у відповідь.
Нагадавши, Ніколь Амато без білизни пограла мовою з великим чупа-чупсом
А ще Politeka писала, що Ніколь Амато забралася в басейн, показавши пишний бюст в мокрому бікіні
Також Politeka повідомляла, що спекотна фітнес-модель Ніколь Амато влаштувала бокс без штанів