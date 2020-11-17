Відома фітнес-модель Ніколь Амато закрутила голову своїми об'ємами в маленькій ночнушці

Модель порадувала шанувальників новим спекотним образом, ніби нещодавно прокинувшись, пише Politeka.net. Красуня для жарких зйомок вибрала сорочку для сну з пікантним вирізом.

Амато спеціально підіймала розкішний бюст, стискаючи його в долонях. При цьому величезні принади чи не вивалювалися зі сміливого декольте, що подобалося знаменитості.

Ніколь підняла камеру над собою, щоб зробити кадр гарячішим - дуже спокусливо.

Тонкі бретельки навряд чи притримували білу сорочечку з чорним мереживом внизу.

На шиї блищав золотий ланцюжок з маленьким кулончиком. Модель дивилася в камеру кокетливо посміхаючись.

На жаль, пост не зібрав багато лайків і коментарів, адже він був оприлюднений в сторіс.

Однак подібні публікації набирають у красуні масу лайків за лічені хвилини.

Нагадаємо, Ніколь Амато показала апетитні форми в червоних трусиках бікіні. Модель натягнула трусики якомога вище, щоб у всій красі показати свої неймовірні об'єми.

Зірка витягнула довгі ніжки, які були накачаними і виглядали так притягуюче.

Також на красуні була коротка футболка і кросівки. Ніколь стояла біля стіни з графіті тримаючи в руках балончик з фарбою.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала, злегка приспустивши мереживну білизну. При цьому знаменитість зігнулася, демонструючи бездоганні форми.

"Природна краса зсередини", - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі написали багато приємних слів у відповідь.

Нагадавши, Ніколь Амато без білизни пограла мовою з великим чупа-чупсом

А ще Politeka писала, що Ніколь Амато забралася в басейн, показавши пишний бюст в мокрому бікіні

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