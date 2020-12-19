Привітання З Днем святого Миколая 2020 українці щорічно висловлюють один одному на честь великого християнського свята, присвячуючи йому красиві вірші, прозу і картинки
Politeka.net зібрала красиві привітання, які неодмінно порадують Ваших рідних та близьких.
Якого числа День святого Миколая 2020?
Традиційно свято на честь Миколи Чудотворця в Україні за православними канонами відзначають 19 грудня. Батьки підкладають під подушки слухняним дітям різні іграшки та смаколики, а норовливим – вуглинки. Молоді українці часто задаються питанням, коли класти подарунки малюкам – за традицією це робиться саме в ніч на 19 грудня. Деяких плутає той факт, що Миколу Чудотворця шанують два рази на рік: спочатку навесні (22 травня), а потім вже у грудні.
У День святого Миколая слід привітати рідних людей, близьких друзів, та хоч і просто знайомих. Дуже часто приємні побажання говорять за великим святковим столом особисто дарують приємні речі, але в століття інтернет-технологій подарувати приємні емоції можна людині в будь-якому куточку світу. Головне, підібрати душевні слова і втілити в правильній формі: віршах, прозі або листівці.
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Привітання З Днем святого Миколая у віршах
Вірш – чудовий спосіб висловити свої почуття до людини і передати значення свята. Дитині слід підібрати слова простіше, щоб вона змогла їх вивчити і прочитати на святковому заході в школі або в садку, можливо навіть самому Святому Миколаю. Хлопцеві, дівчині, чоловікові, дружині, мамі та іншим дорослим можна подарувати вірш, вибравши прикольні слова або картинки. Пропонуємо красиві варіанти російською та українською мовами:
Если любишь ты подарки,
Будь послушным целый год.
И подарок очень сладкий
Под подушку принесет,
Поздно ночью и без стука
Николай Святой заглянет
И тихонько убаюкав,
Свой сюрприз тебе оставит.
***
С днем Святого Николая
В середине декабря
Я сердечно поздравляю
И желаю для тебя
Под защитою святою
Быть всегда в любых делах,
Только с чистою душою
Жить, и верить в чудеса!
***
Не дожидаясь новогодней ночи
Несет подарки людям Николай!
Он слышит все мечты на белом свете,
Проси, что хочешь, и смелей мечтай!
Я с праздником святого Николая
Хочу тебя поздравить от души!
Пусть он исполнит все, что пожелаешь,
Все сбудется, ты только не спеши.
Источник изображения: otkritkiok.ru
***
Миколаю, Святий Миколаю!
Де ти ходиш, де бродиш в світах?
Чом так рідко до нас прибуваєш?
Ти такий добродій в моїх снах.
З нетерпінням так чекаю – Миколая.
Щось таємниче в цьому є для нас.
Ніхто, ніколи наперед не знає
З чим і в який він прийде час.
***
Тук-тук-тук! Я Миколай!
Привітаннячко тримай:
Ти побільше посміхайся
І шалено закохайся!
Нехай поруч будуть друзі
Та побільше їжі в пузі!
Хай перетворить добрий гном
Твiй холодильник в гастроном!
А ще посмішки повсюди,
Де заглянеш – там і буде,
Щастя також там знайдеш,
знай що ти не пропадеш!
Веселись, гуляй, радій,
Стань же ближчим до всіх мрій.
З гальм зніми своє буття
І відчуй весь смак життя!
***
Хай Миколай доставить в хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
Та ще й гору подарунків.
Привітання З Днем святого Миколая в прозі
Часом краще привітати людину своїми словами без допомоги рим. Короткі привітання в прозі підійдуть, щоб відправити побажання в месенджерах або соцмережах, їх також можна записати в заздалегідь приготовлену листівку.
Вітаю з днем Святого Миколая 2020! Бажаю, щоб тебе оточували тільки добрі люди. Отримуй від життя так багато любові, щоб нею хотілося ділитися з іншими!
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З наступаючим Днем Миколи Чудотворця 2020! Нехай у вашому домі панує благополуччя, мир і достаток. Здоров'я і гарного настрою на весь майбутній рік, нехай Господь оберігає від будь-яких бід і підносить тільки приємні сюрпризи на життєвому шляху.
***
Джерело зображення: krut-art.ru
Сьогодні день Миколая Святого! Від душі вітаю, побажаю радісних новин, надійних друзів і люблячого партнера на все життя. Нехай здоров'я ніколи не покидає твоє тіло, а надія – думки.
***
Друже, приймай привітання З Днем Святого Миколая – у нас з'явився хороший привід відзначити і зібратися за одним столом. Хочу побажати тобі сміливих рішень, невичерпного джерела натхнення, кар'єрних успіхів, щоб щастя невідступно слідувало за тобою в новому 2021 році.
Окремо слід привітати Миколу, який носить одне ім'я з відомим святим. Для них 19 грудня-особливий день, який потрібно виділити приємним привітанням, наприклад таким:
Дорогий Миколо! Ти один з найщиріших і добрих людей в моєму житті, надійний товариш в роботі і міцна опора для своєї сім'ї. Бажаю, щоб доля щедро винагородила тебе за хороші вчинки і пробачила ненавмисні помилки, нехай Святий Миколай допомагає завжди робити правильний вибір і посилає тільки вірних друзів.
Вітальні листівки до Дня святого Миколая 2020
Це універсальний формат привітання, який легко втілити життя. Листівка без праці робиться своїми руками, а потім її можна як роздрукувати і вручити особисто, так і відправити по смс. Такі привітання досить легко знайти і безкоштовно скачати в Інтернеті, воно буває не тільки у вигляді картинки, але і музичне. Креативні люди часом роблять для своїх близьких смішні відео, на яких висловлюють свої побажання. Дуже зворушливо, коли дитина створює малюнок і дарує його рідним.
Джерело зображення: liza.ua
Джерело зображення: открытки.kz
Джерело зображення: ukranews.com
Джерело зображення: znaj.ua
Джерело зображення: akcenty.com
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