Привітання З Днем святого Миколая 2020 українці щорічно висловлюють один одному на честь великого християнського свята, присвячуючи йому красиві вірші, прозу і картинки

Politeka.net зібрала красиві привітання, які неодмінно порадують Ваших рідних та близьких.

Якого числа День святого Миколая 2020?

Традиційно свято на честь Миколи Чудотворця в Україні за православними канонами відзначають 19 грудня. Батьки підкладають під подушки слухняним дітям різні іграшки та смаколики, а норовливим – вуглинки. Молоді українці часто задаються питанням, коли класти подарунки малюкам – за традицією це робиться саме в ніч на 19 грудня. Деяких плутає той факт, що Миколу Чудотворця шанують два рази на рік: спочатку навесні (22 травня), а потім вже у грудні.

У День святого Миколая слід привітати рідних людей, близьких друзів, та хоч і просто знайомих. Дуже часто приємні побажання говорять за великим святковим столом особисто дарують приємні речі, але в століття інтернет-технологій подарувати приємні емоції можна людині в будь-якому куточку світу. Головне, підібрати душевні слова і втілити в правильній формі: віршах, прозі або листівці.

Привітання З Днем святого Миколая у віршах

Вірш – чудовий спосіб висловити свої почуття до людини і передати значення свята. Дитині слід підібрати слова простіше, щоб вона змогла їх вивчити і прочитати на святковому заході в школі або в садку, можливо навіть самому Святому Миколаю. Хлопцеві, дівчині, чоловікові, дружині, мамі та іншим дорослим можна подарувати вірш, вибравши прикольні слова або картинки. Пропонуємо красиві варіанти російською та українською мовами:

Если любишь ты подарки,

Будь послушным целый год.

И подарок очень сладкий

Под подушку принесет,

Поздно ночью и без стука

Николай Святой заглянет

И тихонько убаюкав,

Свой сюрприз тебе оставит.

***

С днем Святого Николая

В середине декабря

Я сердечно поздравляю

И желаю для тебя

Под защитою святою

Быть всегда в любых делах,

Только с чистою душою

Жить, и верить в чудеса!

***

Не дожидаясь новогодней ночи

Несет подарки людям Николай!

Он слышит все мечты на белом свете,

Проси, что хочешь, и смелей мечтай!

Я с праздником святого Николая

Хочу тебя поздравить от души!

Пусть он исполнит все, что пожелаешь,

Все сбудется, ты только не спеши.

Источник изображения: otkritkiok.ru

***

Миколаю, Святий Миколаю!

Де ти ходиш, де бродиш в світах?

Чом так рідко до нас прибуваєш?

Ти такий добродій в моїх снах.

З нетерпінням так чекаю – Миколая.

Щось таємниче в цьому є для нас.

Ніхто, ніколи наперед не знає

З чим і в який він прийде час.

***

Тук-тук-тук! Я Миколай!

Привітаннячко тримай:

Ти побільше посміхайся

І шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі

Та побільше їжі в пузі!

Хай перетворить добрий гном

Твiй холодильник в гастроном!

А ще посмішки повсюди,

Де заглянеш – там і буде,

Щастя також там знайдеш,

знай що ти не пропадеш!

Веселись, гуляй, радій,

Стань же ближчим до всіх мрій.

З гальм зніми своє буття

І відчуй весь смак життя!

***

Хай Миколай доставить в хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

Та ще й гору подарунків.

Привітання З Днем святого Миколая в прозі

Часом краще привітати людину своїми словами без допомоги рим. Короткі привітання в прозі підійдуть, щоб відправити побажання в месенджерах або соцмережах, їх також можна записати в заздалегідь приготовлену листівку.

Вітаю з днем Святого Миколая 2020! Бажаю, щоб тебе оточували тільки добрі люди. Отримуй від життя так багато любові, щоб нею хотілося ділитися з іншими!

***

З наступаючим Днем Миколи Чудотворця 2020! Нехай у вашому домі панує благополуччя, мир і достаток. Здоров'я і гарного настрою на весь майбутній рік, нехай Господь оберігає від будь-яких бід і підносить тільки приємні сюрпризи на життєвому шляху.

***

Джерело зображення: krut-art.ru

Сьогодні день Миколая Святого! Від душі вітаю, побажаю радісних новин, надійних друзів і люблячого партнера на все життя. Нехай здоров'я ніколи не покидає твоє тіло, а надія – думки.

***

Друже, приймай привітання З Днем Святого Миколая – у нас з'явився хороший привід відзначити і зібратися за одним столом. Хочу побажати тобі сміливих рішень, невичерпного джерела натхнення, кар'єрних успіхів, щоб щастя невідступно слідувало за тобою в новому 2021 році.

Окремо слід привітати Миколу, який носить одне ім'я з відомим святим. Для них 19 грудня-особливий день, який потрібно виділити приємним привітанням, наприклад таким:

Дорогий Миколо! Ти один з найщиріших і добрих людей в моєму житті, надійний товариш в роботі і міцна опора для своєї сім'ї. Бажаю, щоб доля щедро винагородила тебе за хороші вчинки і пробачила ненавмисні помилки, нехай Святий Миколай допомагає завжди робити правильний вибір і посилає тільки вірних друзів.

Вітальні листівки до Дня святого Миколая 2020

Це універсальний формат привітання, який легко втілити життя. Листівка без праці робиться своїми руками, а потім її можна як роздрукувати і вручити особисто, так і відправити по смс. Такі привітання досить легко знайти і безкоштовно скачати в Інтернеті, воно буває не тільки у вигляді картинки, але і музичне. Креативні люди часом роблять для своїх близьких смішні відео, на яких висловлюють свої побажання. Дуже зворушливо, коли дитина створює малюнок і дарує його рідним.

Джерело зображення: liza.ua

Джерело зображення: открытки.kz

Джерело зображення: ukranews.com

Джерело зображення: znaj.ua

Джерело зображення: akcenty.com

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