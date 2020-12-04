Новий імідж Алли Пугачової викликає неоднозначну реакцію у фанатів

Свіжий знімок з примадонною з'явився на фанатському акаунті в Instagram.

На фото задоволена Алла Пугачова в спокусливій сукні і шкіряних ботфортах, мабуть, намагається похвалитися стрункими ніжками.

"Не треба мстити підлим людям, життя їх покарає сама", - йдеться в підписі до знімка, на якому Алла Пугачова позує в компанії співачки Жасмин.

Багатьом шанувальникам припав до душі новий образ Алли Пугачової, через що вони залишили десятки захоплених коментарів.

Але були і такі користувачі, які відзначили, що через новий образ Алла Пугачова схожа на свого колишнього коханця Володимира Кузьміна.

"Красиві плічка прикриті ,а треба б навпаки", " хто б говорив... На злодієві шапка горить... Вірніше на нечесаній голові... Кінській голові... Скрізь як Кузьмін....", "Красатульки", "дві стройняшки, супер"," дівчатка що треба", "іноді це може бути наше покарання", " Вау! Ось це так! Краса! Моє захоплення! Приємно дивитися, чудово виглядають! Дай Аллах і нам таку красу", "стильна Алла", "Ну мені здається більше худнути Аллі Борисівні не треба", " звичайно в свої роки, вибачте, Аллочка виглядає супер прекрасно. Молодець!. Ну, а таким бабулям як я, доводиться писати коментарі, яких не всі і читають. Всього самого доброго, друзі мої. Амінь", "всім би в її роки так виглядати! Розумничка", - написали вони під фотографією.

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