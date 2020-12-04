Секрет появи зареваної Христини Асмус в трусах на вулиці розкритий

Свіжий кадр зірка серіалу "Інтерни" опублікувала у своєму Особистому Instagram.

Раніше популярна актриса Христина Асмус опублікувала в соцмережах відео, де вона з валізою, в купальнику, куртці і з фатою ходить по вулиці зі сльозами на очах. При цьому в руках у неї пляшка горілки.

У коментарях під відеороликом шанувальники тоді припустили, що Христина Асмус пустилася у всі тяжкі після розлучення з Гаріком Харламовим.

Пізніше стало відомо, що це були кадри з нового фільму "Булки", в якому знялася Христина Асмус.

"Булки. Комедія про жіноче щастя", - йдеться в підписі до відеоролика, на якому заревана і п'яна Христина Асмус тягне валізу по землі, і викриває озлоблені фрази.

"Я, мати вашу, заслужила побачити океан", - вигукувала Христина Асмус в трусах.

"Шлях до щастя російської дівчини дуже простий", - додала героїня Асмус в відеоролику.

Раніше Христина Асмус зізналася, як розчарувалася в людях.

Так, Асмус зізналася, що відчуває себе жахливо через розчарування в людях.

"Парасолька зараз дуже добре відображає мій стан. Мене просто вивертає...занадто велика концентрація л*йна за ці дні. Як же мало людей серед людей...Кожен раз на якесь диво сподіваюся. Але життя протвережує все болючіше і болючіше...» ,- написала актриса і опублікувала фото, зроблене на вулиці при сильному вітрі.

Нагадавши, Христина Асмус показала маму, на яку таїть образу, одкровення зірки.

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