Українська співачка Настя Каменських оголила животик і заінтригувала шанувальників зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене вранці. Її відобразили в синіх джинсах і короткому білому светрі. Образ довершили легкий макіяж і злегка розпатлана кучерява зачіска.

Настя Каменських завмерла в кімнаті біля вікна, високо задерши руки і закинувши їх за голову. У такій позі светр красуні задерся і оголив її животик, який здається помітно округлим.

"Ранкове сяйво сонця", - підписала зірка своє фото.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом Насті Каменських і оцінили її природні достоїнства в коментарях:

"Доброго сонячного ранку, краса"; " дуже красива і мила дівчина😊 😙"; "Потап, красунчик! Таку інвестицію відхопив!"; "Фото невдале👎друге підборіддя"; " у тебе дуже багато талантів і достоїнств. Природа постаралася 😊"; "А де пупок? Куди подівся?"; "Настюша, у тебе нереально красива шкіра. Ти взагалі супер красива. Я дуже заздрю тим хто з тобою дружить, живе, або той хто тебе взагалі просто бачив".

Раніше Настя Каменських показала ніжні витівки зі своїм чоловіком Олексієм Потапенко (справжнє ім'я). На опублікованих фото щаслива пара обіймається і цілується, не соромлячись нікого.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".

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