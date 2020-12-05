Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Гюль позує в спокусливому топі і спідниці. Красуня взялася рукою за останнє і потягнула вниз. Другою рукою Бахарі віддавала частину, а волосся зібрала назад. Зірка стояла біля стіни, а на обличчі був присутній легкий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нагодуй свою душу", - написала Бахарі під фото.

Фанати поставили майже шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти така мила", "ти чудова", "краса і елегантність", "Ой ти приголомшлива леді", "Привіт з Джерсі", "Така неймовірно красива мила", "красива дитина любить твоє фото", "прекрасний вид", "виглядає ефектно", " найкрасивіша жінка на світі. Багато любові"," так, у тебе це вийшло"," Красива брюнетка"," Чому ти така гаряча","твоє волосся твоє обличчя твоє тіло мене провокує мій мозок божеволіє".

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі показала значні форми в тісному ТОПі.

Бахарі також поділилася кадрами, на яких позує в тісному білосніжному ТОПі, який ледь витримує «натиск» значних обсягів. Доповнити це красуня вирішила ідеальною зачіскою і макіяжем.

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