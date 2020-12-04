Російська телеведуча Ольга Бузова оскалилася на відому актрису після грубих образ

Як повідомляє Politeka.net, зірка "Дом-2" опублікувала на своїй сторінці в" Instagram " відверте фото і встала на захист колег. Вона вирішила відповісти Настасьє Самбурської з серіалу" Універ", яка назвала популярне реаліті-шоу і його ведучих"днищами".

На знімку Ольга Бузова з'явилася в чорному капелюсі з полями і вуаллю з ниток. Образ доповнив намисто- "нашийник" з блискітками, а ось бюстгальтер, вона, судячи з кадру, не одягла. З таким нарядом сильно контрастує темно-червона губна помада. Позуючи для фото, Ольга еллегантно взялася за підлозі капелюхи з млосним виразом обличчя.

"Я не дозволю гадити в моєму ДОМІ. Мої хороші, Ви знаєте, що проект, який я веду вже 16 років, став моїм другим Домом. І що я бачу і чую, комусь знову потрібен хайп і піар!",- обурилася знаменитість в описі. - "Коли мова йде про моїх людей, і моєї аудиторії: молоді матусі, бабусі, Підлітки, сімейні пари, які дивляться проект і люблять його - тут я мовчати не буду!".

Після цих слів Ольга Бузова детально розповіла про особисті та професійні переваги своїх співведучих по "Дом-2". Наостанок вона закликала скандальну актрису з'ясувати стосунки особисто:

"Настасья, скажіть хоч раз мені щось в обличчя, а то ви протягом декількох років тільки і строчите свої пости, стіскорбляя мене особисто, (а тепер, і не тільки), а при зустрічі - ховаєте очі".

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Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала: "ти була прекрасна, дівчинка моя".

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію: "досить поганити...".