Відома співачка Дуа Липа показала себе в новому образі і розповіла про жінок

На фото Дуа позувала в латексному костюмі. Зірка стояла за столом, витягнувши руки вперед, а волосся зачесала назад. Образ Липа доповнила яскравим макіяжем і золотою прикрасою на руці. Про це мпишет Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жінки у випуску музики!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Красуня моя, люблю тебе", "так сподобалося це інтерв'ю", "Моя королева", "ти дуже красива дружина", "я дещо згадав", "це одна з твоїх найкрасивіших картинок", "Хороший новий фон для вас", "я сподіваюся, що вона виграє", "Вибачте, але як ви це робите?", "Я люблю тебе всім своїм життям"," я, коли бачу Дуа Липу, щасливий"," Мені подобається, що останнім часом кожен день я бачу тебе","як красива жінка в моїй історії".

Повідомлялося, що популярна співачка Дуа Липа вразила шанувальників бездоганним тілом, примірявши вбрання в сітку на виступі.

"Я неймовірно рада повідомити вам, що в п'ятницю ввечері в Studio 2054 було більше п'яти мільйонів глядачів. Спасибі величезне всім за підтримку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пристрасна Дуа Липа в прозорому вбранні не змогла приховати всю свою красу

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