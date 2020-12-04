Комік зізнався, що йому спочатку навіть не тиснули руку

Відомий у Росії комік Андрій Бебурішвілі, якого знають під псевдонімом Пако, розповів про свої перші роки у Comedy Club, які дались йому нелегко

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Starhit.

Андрій став резидентом популярного проєкту вже в 22 роки. Артист пригадує, що його перші півроку роботи з кумирами були справжнім випробуванням на міцність. Коміку постійно доводилося доводити свою спроможність в гуморі. Він прославився завдяки образу гламурного серцеїда Пако, однак для того, щоб досягти успіху, йому треба було домогтися схвалення не тільки публіки, а й старших колег по Comedy Club.

"У мене, зрозуміло, був шок, тому що мене все життя переслідує відчуття, що я не гідний того, що мене оточує. Наче мені фатально завжди щастить. У мене синдром самозванця. Я всюди якийсь рудимент, який потрібно видалити", - поділився він.

Можливо, невпевненість в собі позначалась і на стосунках коміка з колегами - в перший період вони його буквально ігнорували.

"Коли я прийшов в Comedy, мені перші півтора року ніхто не тиснув руки. Тому що деякі люди, що працюють в Comedy Club, поняття не мають, що відбувається в "Comedy баттлі". Це теж була така невелика Спарта, довелося доводити, хто ти, і намагатися добре виступати", - поділився він.

Крім того, артиста завжди непокоїв статус його колег - йому здавалось, що він сам ніколи не зможе добитись такого рівня.

"Було відчуття, що ти ніколи не наздоженеш їх за значимістю. Тобто резидент Comedy Club Андрій Бебурішвілі не дорівнює резидент Харламов, Воля, Батрутдінов і так далі. Тобто ніколи не доростеш до їхнього рівня в умовах цього шоу. Потрібно робити щось своє, щоб як одиниця виділитися", - сказав він.

Наразі 28-річний комік зізнається, що вже задоволений тим, як розвивається його кар'єра. Альтер-его Пако залишилось в минулому, і тепер комік займається зйомками серіалу.

Також він поділився, що доволі скептично ставиться до провокаційних витівок виконавця хіта Cadillac.

"Моргенштерн сказав, що головне - викликати емоцію, і плювати яку, і він почасти має рацію. Але це ж так погано - викликати негативну емоцію простіше, тобто руйнувати легше, ніж будувати. Як маркетолог він - геній, правильно робить, класно рекламує, викликає до себе інтерес, тому він зараз особа року, але якою ціною", - сказав артист.

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