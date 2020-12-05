Любов перемогла карантин і заборони - деякі представники шоу-бізнесу зв'язали себе узами шлюбу в 2020-му році, незважаючи на труднощі й загальну паніку

Politeka.net вирішила нагадати, хто з зірок пішов під вінець, ділячись цією радісною подією з публікою.

Так, створили сім'ю в цьому році екс-учасник шоу "Холостяк" 32-річний Микита Добринін і 21-річна переможниця проєкту Дар'я Квіткова.

Пара розписалася 20 травня в Києві, а ось з розкішною весільною церемонією довелося почекати через карантинні обмеження. Торжество все-таки відбулося аж у серпні в одному з ресторанів столиці на Дніпрі.

Дар'я пізніше висловлювала подяку в своєму Instagram всім, хто трудився над їх весіллям, а це близько 300 людей.

Також дівчина подякувала своєму коханому:

"Спасибі моєму чоловікові, який кожну секунду мого життя огортає мене турботою і ніжністю, змушуючи розуміти, що я не «як у принцеси», а я і є «принцеса» 👸 Вчора всі зірки горіли на нас. Вчора і завжди💗".

"Вітаю вас!!!🍾 🍾 🍾 🎉 🎉 🎉 🎆 🎆 🎆 Єдині з проекту "Холостяк", за кого переживала🤗 щастя вам на довгі роки!!! Прожити 100 років разом👏 👏 👏 💗"; "Вітаю, Даша! Всього Вам найкращого! Будьте щасливі! Перша справжня пара з холостяка, класно:)!"; "Вау, боже, це просто рай, красотище!", - коментували подію користувачі Мережі.

Ще одна гучна подія сколихнула публіку. Це одруження 53-річного співака Віктора Павлика. Обраницею артиста стала його концертний директор, 25-річна Катерина Репяхова.

Торжеству передував скандал, пов'язаний зі зрадою Павлика екс-дружині Лорі Созаєвій (Віктор почав зустрічатися з Катериною ще в 2016-му році, до свого розлучення).

Пара розписалася 29 травня в одному з київських РАГСів. Гучне святкування закохані планували на 10 червня, але через карантин перенесли весілля на середину серпня. Однак, на початку місяця після дворічної боротьби з саркомою хребців помер син артиста Павло, і молоде подружжя зовсім скасувало торжество.

"Вітаю😍 👍 😇 😇такі гарні"; "Ну 55 і 25 від різниця жесть, що ж треба хотіти, що б лягти під діда😂"; "у хороших людей і життя буде хорошим. Щастя, здоров'я, довголіття молодим!👏 🔥 💕 "; "🤮дєд з внучкою жабою"; "Ви виглядаєте як Красуня і Чудовисько !!!😂", "Прекрасна пара🔥❤️ злагода та любов молодим❤️" - по-різному поставилася до події публіка.

Приголомшив новиною про шлюб легендарний хореограф, суддя проекту "Танці з зірками" Григорій Чапкіс.

90-річний танцюрист одружився вчетверте, його обраниця молодша на 52 роки. Чапкіс приховує ім'я молодої дружини, як втім не показує і спільні фото з нею.

Так що про кохану Григорія Миколайовича інформації дуже мало. Відомо, що її звуть Людмила, їй на даний момент 39 років (ровесниця внучки артиста Анни Саффрончик) і вона є, скоріш за все, директором ювелірного магазину.

Чапкіс зізнавався в одному з інтерв'ю, що буде "робити все, щоб дружина була щаслива".

Знайшла сімейне щастя й 30-річна племінниця артистки Софії Ротару, також співачка, Соня Кей. Її обранцем став хокеїст херсонського клубу "Дніпро" Олег Петров. Пара розписалася та зіграла розкішне весілля 7 червня.

Примітно, що до самої церемонії дівчина не показувала свого коханого.

Торжество відбулося в готелі Fairmont. Судячи з усього, весілля молодята відзначили в колі рідних, була присутня на святі й зіркова бабуся Софія Ротару.

"7.06.2020. Це був напевно найщасливіший день в моєму житті! Моє серце належить тобі! Люблю тебе нескінченно!", - ділилася емоціями Соня в Instagram.

"Друзі, ви чудові🙂Сонечка, чарівна, мила і ніжна🙂❤️"; "Які ж ви неймовірні ❤️❤️Нехай ваше життя буде щасливим!!!"; "Дуже гарний чоловік. Щастя вам", - коментували користувачі.

Стала втретє дружиною і екс-"ВІА Гра" Анна Седокова. 37-річна зірка, мама трьох дітей, пішла під вінець з 28-річним баскетболістом Янісом Тіммою.

На церемонії пари, які побралися в липні, були присутні тільки діти артистки — дочка Аліна і син Гектор. Влітку в 2021 році закохані влаштують розкішне святкування.

"Що ж... натрапив ти, мужик, конкретно..."; "вітаю. Ви заслужили на своє щастя. ❤ ️ "; "Яка ви гарна пара, вітаю!!!!! 🌹 ❤️❤️❤️Злагода вам і любов"; "Чекаємо цього розлучення😂 він теж буде"; "вітаю ❤️від щирого серця ❤️❤️❤️.... жінка з дітьми ❤️у багато разів красива і впевнена в собі .... і такі жінки не коли не бувають самотні ❤️", - коментувала публіка пости Седокової в соцмережі.

І, наостанок, зв'язати себе узами шлюбу в 2020-му вирішив також телеведучий Володимир Остапчук - примітно, що він зіграв нове весілля менш, ніж через рік після скандального розлучення.

Цього разу обраницею 36-річного шоумена стала нотаріус Христина Горняк.

Пара розписалася 15 жовтня в РАГСі без гостей, а сама ж церемонія відбулася в ресторані в заміському комплексі в селі Вишеньки під Києвом. Під час романтичної церемонії Остапчук, що розхвилювався, не зміг стримати сліз. До речі, гостей на торжестві розважала Вєрка Сердючка.

"Щирі вітання з одруженням 💐💐💐💐💐. Нехай ваше подружнє життя буде таким радісним та щасливим, якими ви були в день свого весілля💐"; " красива пара! Ви доповнюєте один одного! Вітаю Вас з новою сім'єю!💖💐🌺"; "Кинув двох дітей і знову плаче..."; "Занадто багато стало вашої "любові" на публіці. Пам'ятайте що щастя любить тишу", - по-різному поставилися до цієї події користувачі.

Нагадаємо, розкішне весілля в родині Софії Ротару, вперше з'явилися фото обранця: "приховувала до останнього"