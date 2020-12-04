Відома російська співачка Лоліта Мілявськарозповіла, як їй довелось додавати собі віку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лоліти в соцмережі.

Так, 57-річна співачка поділилась із фоловерами, що зіграла роль у фільмі, і для цього їй довелось "старити" обличчя. Таокж вона звернулась до свого пластичного хірурга та закликала його "не лякатись" від побаченого.

"Грала жінку за 60. Обличчя довелося старити). Андрій Іскорнєв, якщо випадково побачиш, не лякайся, це не твоя робота", - написала вона.

У своєму відеозверненні співачка розповіла, що протягом двох днів у "дикому холоді" знімалась в артхаусному кіно в Санкт-Петербурзі.

Також вона поділилась, що встигла відвідати "Ермітаж", де, за її словами, "на щастя немає китайських туристів". Втім, за словами співачки, "Ермітаж" виглядає дуже порожнім, тому закликала всіх відвідати його. Тим паче, за її словами, потяги зараж порожні, тому не виникне проблем із квитками.

Раніше повідомлялось, що Лоліта опублікувала жартівливе відео, на якому вона співає всього одне нецензурне слово. На відео на Лоліті можна побачити довгу чорну сукню, масивні прикраси на шиї і традиційно яскравий макіяж.

Нагадаємо, схудла Лоліта напялила корсет, продемонструвавши бюст у всій красі.

А ще Politeka повідомляла, що Лоліта потрапила в аварію, перші кадри і деталі з місця НП.

Також Politeka писала, що Лоліта потрапила в аварію, перші кадри і деталі з місця НП.