Модель Олена Омович, яку називають Українською Кардашьян, похвалилася спортивною формою

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію нових фото і показала, в якому вигляді буде тренуватися в спортзалі. Вона вбралася в мініатюрний чорний топ з тонкими бретельками, які зробили акцент на її пишних грудей, обтягуючі спортивні штани і кросівки на високій платформі. Волосся модель заплела в довгу косу.

Олена Омович влаштувала фотосесію і продемонструвала свої форми з різних ракурсів. На одному зі знімків вона повернулася до камери спиною і стиснула сідниці руками, показавши їх пружність, на іншому красуня присіла навпочіпки, дозволивши милуватися своєю п'ятою точкою. Не забула знаменитість і про свої груди, засвітивши її крупним планом.

"Fitness babe. Наступного тижня в планах йти в зал 🙈 і привід відмінний, нова форма. 🔥Візуально збільшує 🍑, і шалено комфортна до тіла🥰", - поділилася Олена Омович в описі.

Користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд "української Кардашьян" і засипали її коментарями:

"Що з пальцями опяять?😀 🤟 "; "Боже бережи фотошоп"; "добре, що у тебе є ікона стилю, інакше ти виглядав би як дитина"; "3 фотка жесть. Як мумія"; "Ну що за краса😻"; " ось це гармата🔥 🔥 🔥 🔥"; "Яка ти крута! 💥 😻 "; "Думаю, що ви все-таки до залу не дійдете по ряду причин😁"; "тобі не важко?"; "Хто тебе створив таку)"; "тут ти космос🚀".

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