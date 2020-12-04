Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе і розповіла про дні

На фото Хільде позує в червоному топі і штанях. Зірка стояла на доріжці, а волосся зібрала у вузол. Красуня показала себе з усіх боків і можна помітити, що і так маленький топ ще й задертий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Літні дні", - написала Хільде.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вагітність ще ніколи не виглядала так добре", "ти сяєш", "бачити твою акуратну шишку так красиво, приголомшлива матуся", " Хочу привітати і особливо вашого приятеля. Чоловік зірвав джекпот!", "Ви світитеся ще більше, ніж будь-коли", " вітаю ....... скільки місяців зараз", "маленька шишка змушує вас світитися, як королева, якою ви є", "краще творіння Бога".

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Хільде Осланд одягла короткий білий топ з довгими прозорими рукавами.

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