Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе і розповіла про дні
На фото Хільде позує в червоному топі і штанях. Зірка стояла на доріжці, а волосся зібрала у вузол. Красуня показала себе з усіх боків і можна помітити, що і так маленький топ ще й задертий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Літні дні", - написала Хільде.
Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
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