На фото як дівчина у віці 17 років

Телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких похвалилася новою зачіскою.

Леся вийшла на балкон, там, мабуть, освітлення краще, і сфотографувалася в коротенькому в'язаному пуловері рожевого відтінку і модних світло-блакитних джинсах із завищеною талією.

Головною подією стала нова зачіска телеведучої. Блондинка наростила волосся і тепер стала власницею розкішної копиці до пояса.

Задоволена Леся запитала думку публіки: "Добре з довгими??😍".

Користувачі кинулися обговорювати зовнішність зірки:

"Ох і ах 🌺"

"Я спочатку подумала, що це якась дівчина у віці 17 років, не більше, їй богу"

"невже вам подобається такий фасон джинс. ви ж в них як корови. Невже не хочеться підкреслити красиву фігуру, а не знищити її...? 🤮" - "це мені пише людина з татуюванням коня на пузі🤣"

"Красуня в будь-якому образі 😍 😘 "

"Рапунцель розпустила коси 😍🔥"

"Краще, мабуть, ніж з короткими😂"

"Класно😍, але на себе не схожа😎"

"З довгими красиво, але треба прибрати перепалені кінці 😉" - "це нарощене волосся, там немає перепалених кінців. Це стиль стрижки такий. Кінці тонкі щоб виглядало натурально і ніхто не зрозумів що волосся не її"

"Дуже🔥 🔥 🔥 чоловікам подобається довге волосся 🤩 🤩 🤩 "

Раніше ми повідомляли, навіжена Нікітюк епатувала публіку лисим виглядом - з однієї крайності в іншу. Так, зірка з'явилася в одному з ефірів шоу "Танці з зірками" зі спеціальною гумовою накладкою на голові - здавалося, нібито вона взагалі без волосся.

Крім того, окремий подив у публіки викликав її наряд: чорна балетна пачка з напівпрозорим вишитим верхом і "опудало" лебедя на шиї.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.