Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, розбурхала "смачними" кадрами

Як передає Politeka.net, 28-річна артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в образі зі свого нового кліпу на пісню "Марія".

Дівчина з близького ракурсу "пограла" соковитим декольте: на одному з кадрів Анна безсоромно вхопилася рукою за пишний бюст, довівши публіку до екстазу.

Яскравий смокі-макіяж і намисто у вигляді символів долара доповнили розкішний лук артистки.

"Кліп на танцювальну пісню # Maria 2 мільйони переглядів 🥳 🥳 🥳 Дякую❤️", - щаслива зірка похвалилася своїми успіхами.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів в коментарях. Деякі порівняли пристрасну MARUV з американською зіркою бурлеску Дітою фон Тіз.

"Там має вже бути 20 млн переглядів🔥 🔥 🔥. Це вогненно"

"Один з кращих твоїх треків, об'єктивно"

"Ох... Діта🖤❤️"

"З величезним кайфом кліп дивилася, очний орга*м 😄 спасибі 😘"

"Дуже чуттєво"

"Мамасіта 🔥😉"

"Це ж не ти!!! 👏😁"

"Пекуча красуня 😍"

"Діта фон Тіз? 😍"

"Вчора подивився кліп "maria" - це просто вогненно🔥техніка танцю вишка, рухи, синхрон і взагалі круто все і еротично і красиво!!!!👍"

Раніше ми повідомляли, MARUV увігнала у фарбу телеведучого Івана Урганта, ставши гостею його шоу на телебаченні.

Так, Ургант з'явився в ефірі в улюбленому співачкою образі - латексному костюмі. Через якийсь час Іван поскаржився, що латекс може порватися, якщо він продовжить так сильно сміятися.

Тоді Анна несподівано для себе вручила йому трусики, які витягла звідкись із декольте, зі словами: "У мене є для вас страховочка - трусики... У мене просто таке хобі - Я даю всім по трусиках".

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео.

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.