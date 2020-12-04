Популярна американська модель і бізнес-леді Кайлі Дженнер здивувала фанатів витівкою під час прогулянки в лісі
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
Так, модель позує під час прогулянки по лісі, вирішивши подражнити шанувальників апетитними формами. Для цього Дженнер розстебнула курточку і чорний комбінезон, завдяки чому в кадр потрапило явно зайве.
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Як можна помітити, витівка могла бути не до душі і самої знаменитості, адже обличчя вона вирішила заховати за великими окулярами. Однак її сестра Кортні Кардаш'ян поспішила заспокоїти її, запевнивши її в бездоганній зовнішності.
Самі кадри не були як-небудь підписані, хоча її шанувальникам це не завадило «вибухнути» компліментами на адресу кумира.
"Зимова королева», «це просто щось», «я без розуму від тебе», «прямо з моєї мрії», «бомбезно виглядаєш», «це пожежа», "ідеальна красуня", - пишуть вони.
До цього ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила своїми видами без білизни.
Красуня постійно публікує палкі фото в найнесподіваніших і розпусних образах. Знімки тут же розлітаються всім інтернетом.
Цього разу шанувальники розмістили в одній з фан-груп архівний кадр знаменитості в білому боді.
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